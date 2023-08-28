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***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.08.2023 10:52
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ 23200000 300000 TRY 1,29 İŞTİRAK
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş İHRACAT ve İTHALAT 66.272.613,62 616.623,05 TRY 0,93 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189856


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BIST En Aktif Hisseler12:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZENR 44,66 882.758.849 % 10,00  
FZLGY 23,98 173.281.544 % 10,00  
YYLGD 23,10 199.502.216 % 10,00  
GOKNR 30,14 343.321.437 % 10,00  
ALFAS 956,20 682.486.593 % 10,00  
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12:45 Alış Satış %  
Dolar 26,5445 26,5731 % 0,15  
Euro 28,7097 28,7591 % 0,51  
Sterlin 33,3000 33,4670 % 0,09  
Frank 29,9252 30,1055 % 0,09  
Riyal 7,0581 7,0935 % 0,09  
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12:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.915 -0,69  
Altın Gr. 1.636 1.636 2,39  
Cumhuriyet 11.240 11.410 -59,00  
Tam 11.007 11.095 -6,00  
Yarım 5.521 5.569 -3,00  
Çeyrek 2.752 2.784 -2,00  
Gümüş.Ons 24,14 24,16 -0,07  
Gümüş Gr. 20,62 20,66 -0,01  
B. Petrol 84,06 84,06 0,11  
Seans Raporu 12:45
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