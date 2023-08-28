***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.08.2023 10:52
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ 23200000 300000 TRY 1,29 İŞTİRAK
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş İHRACAT ve İTHALAT 66.272.613,62 616.623,05 TRY 0,93 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189856
BIST
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12:477.929
En Düşük
|Değişim
|: 2,76%
|| 212,68
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.954
12:4726,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0396
|Açılış
|: 26,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
12:4728,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1465
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
12:471.634,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.634,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,02
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler12:45
|IZENR
|44,66
|882.758.849
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|173.281.544
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|199.502.216
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|343.321.437
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|682.486.593
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|493.955
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|55.856.935
|% -10,00
|
|CMENT
|123,30
|249.436
|% -7,29
|
|EGEPO
|21,72
|339.662.681
|% -6,54
|
|EUKYO
|11,38
|6.547.561
|% -4,29
|
|SISE
|54,35
|6.635.964.045
|% 5,95
|
|ISCTR
|20,50
|6.473.392.790
|% 9,74
|
|THYAO
|247,00
|4.805.881.432
|% 3,78
|
|TUPRS
|139,30
|4.134.643.801
|% 4,34
|
|ASTOR
|134,70
|3.654.929.610
|% 7,42
|
|ISCTR
|20,50
|6.473.392.790
|% 9,74
|
|YKBNK
|17,07
|3.292.443.146
|% 2,71
|
|ZOREN
|4,90
|693.729.452
|% 0,62
|
|EKGYO
|8,56
|1.183.935.705
|% -0,93
|
|SISE
|54,35
|6.635.964.045
|% 5,95
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5445
|26,5731
|% 0,15
|
|Euro
|28,7097
|28,7591
|% 0,51
|
|Sterlin
|33,3000
|33,4670
|% 0,09
|
|Frank
|29,9252
|30,1055
|% 0,09
|
|Riyal
|7,0581
|7,0935
|% 0,09
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-0,69
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.636
|2,39
|
|Cumhuriyet
|11.240
|11.410
|-59,00
|
|Tam
|11.007
|11.095
|-6,00
|
|Yarım
|5.521
|5.569
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.784
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,66
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|0,11
|