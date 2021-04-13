***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Sezai Bekgöz'ün ve üyeliğine Sn. Yeşim Güra'nın atanmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Sezai Bekgöz'ün, üyeliklere Sn. Yeşim Güra, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cengiz Erol'un atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Yeşim Güra'nın, üyeliklere Sn. Sezai Bekgöz, Sn. Cengiz Erol ve Sn. Onur Öztürk'ün atanmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927535BIST