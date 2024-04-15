***PIT* *BNTAS*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
15.04.2024 08:47
***PIT******BNTAS*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [BNTAS]
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Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
PIT
Dönem
30.03.2024 - 12.04.2024
Açıklamalar
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BNTAS.E) paylarında 30.03.2024 - 12.04.2024 döneminde likidite sağlayıcılık kapsamında yapılan işlemleri gösteren tablo EK'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271696
BIST
'
11:289.779
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -34,76
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.801
11:2832,4345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0780
|Açılış
|: 32,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
11:2834,5704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1412
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
11:282.448,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,46
|Açılış
|: 2.448,11
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler11:28
|LUKSK
|122,10
|36.427.782
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|459.346.746
|% 9,99
|
|PASEU
|71,05
|179.800.297
|% 9,98
|
|ENTRA
|16,10
|136.601.303
|% 9,97
|
|RYSAS
|43,68
|175.324.053
|% 9,97
|
|KENT
|1.249,00
|2.846.471
|% -9,95
|
|KSTUR
|8.070,00
|5.705.490
|% -9,93
|
|EKIZ
|67,35
|713.102
|% -9,23
|
|ORMA
|212,50
|1.454.563
|% -7,57
|
|GEREL
|36,98
|152.682.723
|% -6,80
|
|THYAO
|303,00
|5.020.560.962
|% -2,02
|
|YKBNK
|32,12
|2.374.089.093
|% 1,77
|
|ISCTR
|12,90
|2.333.262.085
|% 0,47
|
|TUPRS
|187,10
|2.198.250.823
|% -0,69
|
|ASELS
|59,55
|1.884.219.653
|% 1,79
|
|ISCTR
|12,90
|2.333.262.085
|% 0,47
|
|ZOREN
|5,82
|712.575.560
|% 0,34
|
|EKGYO
|10,84
|830.859.125
|% 0,84
|
|ODAS
|9,69
|710.163.477
|% 4,76
|
|YKBNK
|32,12
|2.374.089.093
|% 1,77
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3736
|32,4345
|% 0,24
|
|Euro
|34,5533
|34,5704
|% 0,41
|
|Sterlin
|40,4616
|40,6644
|% 0,27
|
|Frank
|35,5270
|35,7051
|% 0,21
|
|Riyal
|8,6436
|8,6869
|% 0,03
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,23
|28,27
|% 0,66
|
|Platin
|966,73
|968,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,25
|1.046,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,41
|89,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.345,90
|2.346,19
|% 0,66
|