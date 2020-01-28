***PIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***PIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [PIT]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiramit Menkul Kıymetler A.Ş., başvurusu üzerine Gelişen İşletmeler Pazarı'nda piyasa danışmanı olarak yetkilendirilendirilerek Piyasa Danışmanı Listesine alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814869BIST