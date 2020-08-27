***PIT* *DNISI*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
27.08.2020 09:54
***PIT******DNISI*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871359
BIST
10:181.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.109
En Düşük
1.106
10:187,3468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0156
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3423
10:188,6928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0256
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6852
10:18458,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,87
|Açılış
|: 458,89
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,42
BIST En Aktif Hisseler10:16
|ULAS
|2,64
|1.474.456
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|3.085.185
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.223.253
|% 10,00
|
|INTEM
|17,30
|2.305.398
|% 9,98
|
|GEDIK
|10,15
|8.104.776
|% 9,97
|
|BMELK
|5,31
|32.136
|% -10,00
|
|CRDFA
|7,10
|604.740
|% -6,46
|
|MEPET
|3,51
|67.374
|% -5,14
|
|IHGZT
|2,83
|1.405.269
|% -4,39
|
|DGGYO
|12,12
|1.574.484
|% -4,34
|
|GUSGR
|6,74
|176.948.387
|% 2,43
|
|SISE
|6,27
|105.459.258
|% 0,32
|
|GARAN
|6,95
|89.920.668
|% 0,72
|
|FENER
|23,94
|79.320.617
|% 3,91
|
|SASA
|15,45
|50.209.834
|% 2,12
|
|GUSGR
|6,74
|176.948.387
|% 2,43
|
|SISE
|6,27
|105.459.258
|% 0,32
|
|KRDMD
|2,93
|40.886.663
|% 0,34
|
|YKBNK
|2,08
|28.519.837
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,87
|25.341.547
|% 0,54
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3435
|7,3486
|% -0,19
|
|Euro
|8,6808
|8,6949
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,6865
|9,7351
|% -0,14
|
|Frank
|8,0671
|8,1157
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9551
|1,9649
|% -0,13
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-11,22
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,11
|46,11
|-0,05
|
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