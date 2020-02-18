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***PIT* *EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

18.02.2020 18:24
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***PIT******EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [EGPRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
PIT
Dönem
05.02.2020 - 18.02.2020
Açıklamalar

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş (EGPRO.E) paylarında 05.02.2020 - 18.02.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819942


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MNDRS 1,99 333.113.045 % 19,88  
TSPOR 6,49 584.817.384 % 16,10  
BOSSA 12,15 74.075.903 % 14,62  
ALCTL 21,64 99.149.195 % 12,71  
YESIL 15,29 56.525.275 % 11,28  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8638 7,9032 % 0,35  
Frank 6,1481 6,1851 % 0,17  
Riyal 1,6103 1,6184 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.604 1.604 23,07  
Altın Gr. 312 312 4,33  
Cumhuriyet 2.060 2.091 23,00  
Tam 2.049 2.101 20,70  
Yarım 991 1.016 10,01  
Çeyrek 497 508 5,01  
Gümüş.Ons 18,19 18,23 0,44  
Gümüş Gr. 3,54 3,54 0,09  
B. Petrol 57,01 57,01 -0,66  
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