***PIT* *EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
30.03.2020 13:58
***PIT******EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
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Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
PIT
Dönem
17.03.2020 - 29.03.2020
Açıklamalar
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş (EGPRO.E) paylarında 17.03.2020 - 29.03.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833226
BIST
15:1987.977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -148,54
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
15:196,5707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1213
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5763
En Düşük
6,4403
15:197,2493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0644
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2682
En Düşük
7,1420
15:19341,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 3,85
|Açılış
|: 341,91
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|6,60
|11.230.852
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.292.438
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.427.543
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.734.191
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.699.504
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,16
|296.736
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|306.459
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MTRYO
|3,88
|3.345.401
|% -9,13
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,67
|490.686.044
|% -2,14
|
|ASELS
|23,34
|406.540.511
|% 0,95
|
|PGSUS
|31,46
|349.015.012
|% -8,92
|
|GARAN
|8,01
|312.113.892
|% 1,65
|
|SASA
|7,92
|301.410.774
|% 9,09
|
|IHLGM
|0,94
|141.246.144
|% 4,44
|
|IHLAS
|0,47
|49.480.715
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,92
|163.831.754
|% -0,52
|
|TSPOR
|2,72
|184.821.655
|% 5,02
|
|THYAO
|8,67
|490.686.044
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1237
|8,1645
|% 1,53
|
|Frank
|6,8279
|6,8690
|% 1,04
|
|Riyal
|1,7428
|1,7516
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|-10,33
|
|Altın Gr.
|341
|342
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,96
|14,01
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|-1,52
|
Seans Raporu
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15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -343, 84 kaybederek (% -0.33 ) 105, 196
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15:32XU100
Endeks 87, 963 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 4, 834.00 milyon TL de
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15:32UZERB
Yüzde -9.77 oranında düşüşle 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 008 adet işlem
-
15:31PGSUS
Yüzde -8.86 oranında düşüşle 31.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 999, 767 adet işlem
-
15:30DEVA
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 10.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 441, 032 adet işlem