***PIT* *EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
14.04.2020 11:56
***PIT******EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [EGPRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
PIT
Dönem
30.03.2020 - 13.04.2020
Açıklamalar
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş (EGPRO.E) paylarında 30.03.2020 - 13
.04.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837734
BIST
16:1797.984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.585,61
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
16:176,7989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0282
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8001
En Düşük
6,7646
16:177,4490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0659
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
16:17378,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,11
|Açılış
|: 378,11
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,43
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|61,60
|677.503.578
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.098.665
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|38.247.886
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|PRZMA
|4,00
|33.011.888
|% -8,05
|
|NIBAS
|6,30
|102.571
|% -6,25
|
|TUKAS
|11,60
|4.631.277
|% -4,92
|
|TDGYO
|2,28
|1.790.241
|% -4,60
|
|PGSUS
|61,60
|677.503.578
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,20
|258.134.816
|% 9,94
|
|KOZAL
|71,45
|235.543.789
|% 6,40
|
|VAKBN
|4,66
|232.311.327
|% 0,43
|
|TAVHL
|21,50
|191.160.998
|% 9,97
|
|IHLGM
|1,10
|162.513.846
|% 2,80
|
|CEMAS
|1,05
|115.995.881
|% 1,94
|
|ODAS
|1,50
|108.539.089
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,24
|85.909.450
|% 0,81
|
|TSPOR
|5,20
|258.134.816
|% 9,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5205
|8,5633
|% 0,98
|
|Frank
|7,0411
|7,0835
|% 1,07
|
|Riyal
|1,8030
|1,8120
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|14,33
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,12
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.477
|33,40
|
|Tam
|2.486
|2.549
|34,40
|
|Yarım
|1.209
|1.240
|16,70
|
|Çeyrek
|606
|620
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|15,57
|15,63
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,07
|
|B. Petrol
|31,01
|31,01
|-0,73
|
Seans Raporu
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16:29AGYO
Yüzde 5.93 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 301, 043 adet işlem
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16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2253, 88 artarak (% 1.96 ) 116, 995
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16:28XU100
Endeks 97, 951 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 10, 649.00 milyon TL de
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16:26MNDRS
Yüzde 9.70 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 149, 016 adet işlem
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16:25KRSTL
Yüzde 8.28 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 889, 600 adet işlem