***PIT* *EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
27.05.2020 13:26
***PIT******EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [EGPRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
PIT
Dönem
11.05.2020 - 26.05.2020
Açıklamalar
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş (EGPRO.E) paylarında 11.05.2020 - 26.05.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846870
BIST
13:28104.849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 1.824,90
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
13:286,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0505
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7785
En Düşük
6,6969
13:287,4678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0770
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
13:28372,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,48
|Açılış
|: 372,10
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|11.514.745
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|12.244.072
|% 9,99
|
|AVTUR
|2,76
|15.185.351
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|11.985.063
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.435.222
|% 9,96
|
|EKIZ
|9,99
|500.279
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.065.360
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.680.586
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|155.268
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.559.991
|% -9,94
|
|THYAO
|12,19
|1.183.246.610
|% 8,74
|
|GARAN
|7,60
|677.705.755
|% 0,80
|
|PGSUS
|57,75
|502.556.759
|% 7,44
|
|ASELS
|29,96
|418.629.498
|% 2,32
|
|TSPOR
|5,52
|386.709.224
|% 6,56
|
|GSRAY
|2,95
|309.175.790
|% 9,67
|
|THYAO
|12,19
|1.183.246.610
|% 8,74
|
|GARAN
|7,60
|677.705.755
|% 0,80
|
|KRDMD
|2,53
|203.367.282
|% 2,85
|
|YKBNK
|2,21
|176.291.109
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3360
|8,3778
|% 1,11
|
|Frank
|6,9632
|7,0051
|% 0,73
|
|Riyal
|1,7990
|1,8081
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-3,96
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,48
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|14,30
|
|Tam
|2.484
|2.508
|14,90
|
|Yarım
|1.212
|1.226
|7,20
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|0,06
|
|B. Petrol
|35,64
|35,64
|-0,53
|