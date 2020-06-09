***PIT* *EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
09.06.2020 12:31
***PIT******EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [EGPRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
PIT
Dönem
27.05.2020 - 08.06.2020
Açıklamalar
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş (EGPRO.E) paylarında 27.05.2020 - 08.06.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850106
BIST
12:25108.675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -961,94
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
12:256,7980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,7983
En Düşük
6,7696
12:257,6623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6727
En Düşük
7,6354
12:25373,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,63
|Açılış
|: 373,37
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
373,67
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.043.215
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|DAGHL
|8,73
|1.611.362
|% 9,95
|
|LUKSK
|16,36
|1.282.140
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|2.800.387
|% -9,94
|
|MAALT
|81,00
|26.600.863
|% -7,64
|
|GEREL
|4,30
|14.315.659
|% -7,13
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|EKGYO
|1,78
|597.582.889
|% 2,30
|
|GSRAY
|3,89
|584.765.022
|% 4,01
|
|GARAN
|8,14
|558.125.309
|% -1,45
|
|THYAO
|12,62
|298.988.427
|% -0,16
|
|TSPOR
|5,38
|254.600.063
|% 9,13
|
|EKGYO
|1,78
|597.582.889
|% 2,30
|
|IHLGM
|1,39
|228.908.187
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,89
|584.765.022
|% 4,01
|
|IHLAS
|0,74
|57.329.776
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|170.203.992
|% -1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5646
|8,6076
|% -0,54
|
|Frank
|7,0922
|7,1349
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8061
|1,8152
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|8,80
|
|Altın Gr.
|373
|373
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.446
|11,50
|
|Tam
|2.489
|2.517
|15,70
|
|Yarım
|1.215
|1.225
|3,90
|
|Çeyrek
|607
|614
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,66
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,02
|
|B. Petrol
|40,16
|40,16
|-0,64
|