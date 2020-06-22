***PIT* *EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
22.06.2020 11:28
***PIT******EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [EGPRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
PIT
Dönem
09.06.2020 - 21.06.2020
Açıklamalar
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş (EGPRO.E) paylarında 09.06.2020 - 21.06.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852244
BIST
12:07115.142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 1.529,78
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
12:076,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8590
En Düşük
6,8353
12:077,6969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
12:07385,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,46
|Açılış
|: 385,47
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,35
|24.025.640
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.177.564
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|OZBAL
|3,36
|27.041.885
|% 9,80
|
|OYAYO
|7,18
|37.708.083
|% 9,79
|
|RTALB
|29,24
|6.810.756
|% -9,98
|
|BAYRK
|7,51
|2.373.220
|% -9,95
|
|GLRYH
|12,58
|3.144.145
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|19.770.225
|% -9,85
|
|GARAN
|8,59
|1.553.156.975
|% 3,12
|
|VAKBN
|5,45
|1.205.811.659
|% 3,22
|
|HALKB
|6,52
|785.114.567
|% 6,71
|
|THYAO
|12,75
|761.078.587
|% 1,84
|
|AKBNK
|6,18
|671.306.383
|% 3,17
|
|VAKBN
|5,45
|1.205.811.659
|% 3,22
|
|GARAN
|8,59
|1.553.156.975
|% 3,12
|
|KRDMD
|2,98
|464.825.902
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,87
|262.155.534
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,46
|341.091.033
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5012
|8,5438
|% 0,87
|
|Frank
|7,1931
|7,2364
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|4,51
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.517
|30,50
|
|Tam
|2.569
|2.581
|29,30
|
|Yarım
|1.252
|1.262
|15,20
|
|Çeyrek
|628
|632
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,06
|
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|0,12
|