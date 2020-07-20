***PIT* *EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
20.07.2020 14:41
***PIT******EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [EGPRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
PIT
Dönem
06.07.2020 - 19.07.2020
Açıklamalar
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş (EGPRO.E) paylarında 06.07.2020 - 19.07.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860441
BIST
15:58119.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 699,24
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
15:586,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
15:587,8449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
15:58400,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,39
|Açılış
|: 400,39
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.305.474
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.475
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.822.292
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.417.628
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|172.936.933
|% -9,87
|
|DITAS
|30,02
|4.117.354
|% -8,14
|
|ASUZU
|16,58
|134.962.515
|% -6,59
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,31
|981.249.801
|% 0,87
|
|GUSGR
|5,44
|849.862.130
|% 9,46
|
|SISE
|6,48
|751.368.934
|% 4,52
|
|ASELS
|33,00
|666.780.459
|% 1,35
|
|GARAN
|7,95
|555.445.886
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,31
|981.249.801
|% 0,87
|
|CEMAS
|1,81
|403.462.217
|% 5,23
|
|GUSGR
|5,44
|849.862.130
|% 9,46
|
|ADESE
|2,50
|378.797.597
|% 9,17
|
|IHLGM
|1,80
|244.884.272
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6362
|8,6795
|% 0,52
|
|Frank
|7,2753
|7,3191
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,58
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.620
|20,90
|
|Tam
|2.676
|2.688
|21,50
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,50
|
|Çeyrek
|652
|658
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,67
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,28
|
Seans Raporu
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16:13DERIM
Yüzde 4.93 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 096, 033 adet işlem
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16:12SAFKR
Yüzde 4.74 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 458, 196 adet işlem
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16:11INDES
Yüzde 4.81 oranında artışla 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 794, 062 adet işlem
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16:10XU100
Endeks 119, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 13, 772.00 milyon TL de
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16:09INDES
Yüzde 4.73 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 777, 810 adet işlem