PIT******EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

BIST En Aktif Hisseler10:09
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,3844
|7,3890
|% 0,15
|Euro
|8,7248
|8,7333
|% 0,41
|Sterlin
|9,6440
|9,6923
|% 0,32
|Frank
|8,0666
|8,1152
|% 0,07
|Riyal
|1,9632
|1,9731
|% 0,06
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|7,17
|Altın Gr.
|458
|458
|0,53
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,60
|-0,03
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|B. Petrol
|45,77
|45,77
|0,13
Seans Raporu 10:09
- 10:24CUSAN Yüzde 9.68 oranında artışla 5.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 845, 974 adet işlem
- 10:22CRDFA Yüzde 7.48 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 542, 731 adet işlem
- 10:21XU100 Endeks 1, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 734.00 milyon TL de
- 10:21EMKEL Yüzde 10.00 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 310, 604 adet işlem
- 10:20NUGYO Yüzde 4.70 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 409 adet işlem