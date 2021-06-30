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***PIT* *EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

30.06.2021 16:13



***PIT******EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

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Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
PIT
Dönem
-
Açıklamalar

         Likidite sağlayıcılık faaliyetlerini yürütmekte olduğumuz EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO.E), paylarındaki likidite sağlayıcılık faaliyetlerimiz taraflar arasında mutabık kalınarak 30.06.2021 gün sonu itibarıyla sonlandırılacaktır.
 
Kamuoyuna duyurulur.
 
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945127


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