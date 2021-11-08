***PIT* *ELITE*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
08.11.2021 13:57
***PIT******ELITE*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975633
BIST
15:131.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,73
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:139,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0589
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7385
En Düşük
9,6551
15:1311,2796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0604
|Açılış
|: 11,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2796
En Düşük
11,1772
15:13568,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 2,17
|Açılış
|: 568,14
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,72
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:11
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.107.769
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.930.878
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|138.327.758
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.537.873
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|108.740.585
|% -5,78
|
|FENER
|30,20
|67.554.594
|% -5,15
|
|GSRAY
|3,93
|151.166.447
|% -4,84
|
|THYAO
|17,92
|2.135.930.276
|% 1,53
|
|GARAN
|10,63
|1.620.356.372
|% 0,19
|
|PETKM
|6,88
|1.145.291.891
|% 2,99
|
|ASELS
|16,91
|692.929.144
|% 1,14
|
|KRDMD
|7,21
|605.441.861
|% 2,12
|
|PETKM
|6,88
|1.145.291.891
|% 2,99
|
|YKBNK
|3,00
|480.450.388
|% -0,33
|
|GARAN
|10,63
|1.620.356.372
|% 0,19
|
|TSKB
|1,57
|238.300.206
|% 0,00
|
|THYAO
|17,92
|2.135.930.276
|% 1,53
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7309
|9,7329
|% 0,55
|
|Euro
|11,2668
|11,2787
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,1008
|13,1665
|% 0,57
|
|Frank
|10,5922
|10,6560
|% 0,22
|
|Riyal
|2,5862
|2,5991
|% 0,52
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-2,23
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.754
|3.811
|13,00
|
|Tam
|3.737
|3.831
|14,32
|
|Yarım
|1.806
|1.853
|6,92
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|1,10
|