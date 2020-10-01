***PIT* *ESEN*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
01.10.2020 15:52
***PIT******ESEN*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş
Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877764
BIST
16:021.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,36
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
16:027,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7487
En Düşük
7,6335
16:029,0960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0398
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1137
En Düşük
8,9695
16:02473,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,11
|Açılış
|: 472,76
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
473,74
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler16:02
|MERKO
|13,20
|114.543.082
|% 10,00
|
|NETAS
|21,34
|170.717.903
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.218.933
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.101.019
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|133.831.669
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|4.065.066
|% -9,99
|
|SISE
|7,14
|1.679.397.674
|% -2,46
|
|GARAN
|7,19
|1.395.282.217
|% 1,27
|
|ASELS
|19,30
|1.115.168.169
|% -0,10
|
|TURSG
|6,17
|1.005.860.746
|% 8,63
|
|THYAO
|10,71
|915.186.304
|% 2,00
|
|SISE
|7,14
|1.679.397.674
|% -2,46
|
|KRDMD
|3,42
|702.057.186
|% 0,88
|
|GARAN
|7,19
|1.395.282.217
|% 1,27
|
|TURSG
|6,17
|1.005.860.746
|% 8,63
|
|EKGYO
|1,75
|256.053.669
|% 1,16
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7289
|7,7293
|% 0,10
|
|Euro
|9,0764
|9,0960
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,9693
|10,0193
|% 0,44
|
|Frank
|8,3831
|8,4336
|% 0,63
|
|Riyal
|2,0527
|2,0629
|% 0,25
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|18,77
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,61
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.184
|14,00
|
|Tam
|3.117
|3.196
|10,38
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|5,02
|
|Çeyrek
|756
|773
|2,51
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,66
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,89
|0,13
|
|B. Petrol
|41,67
|41,67
|-0,63
|
Seans Raporu
16:02
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16:12XU100
Endeks 1, 155 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 16, 018.00 milyon TL de
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 36 artarak (% 0.89 ) 1, 057
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16:07
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16:07
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TACTR, BRYAT, ACSEL, OZRDN, SNKRN, TKURU, AKMGY, MRSHL, EGCEY, YBTAS