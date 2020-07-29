***PIT* *FADE*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
29.07.2020 10:07
***PIT******FADE*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863080
BIST
12:021.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:026,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9632
En Düşük
6,9132
12:028,2038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0683
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2038
En Düşük
8,1145
12:02438,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,37
|Açılış
|: 438,24
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,64
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|23.952.326
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|12.511.778
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.384.162
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.609.093
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.534.393
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,68
|1.042.064.478
|% 0,55
|
|GUSGR
|6,10
|726.152.531
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,21
|690.719.271
|% -0,45
|
|GARAN
|7,36
|453.910.219
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,03
|417.421.707
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|690.719.271
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,03
|417.421.707
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|160.144.348
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|110.693.825
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,10
|726.152.531
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9916
|9,0367
|% 0,61
|
|Frank
|7,5694
|7,6150
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8495
|1,8587
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,49
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.906
|9,80
|
|Tam
|2.959
|2.988
|10,10
|
|Yarım
|1.436
|1.458
|4,90
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,41
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|0,01
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|0,44
|