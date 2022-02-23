***PIT* *HTTBT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
23.02.2022 15:00
***PIT******HTTBT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003718
BIST
16:152.025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,52
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.024
16:1513,8346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0321
|Açılış
|: 13,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8346
En Düşük
13,7030
16:1515,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0721
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7181
En Düşük
15,5259
16:15843,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,14
|Açılış
|: 843,50
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler16:13
|HUNER
|2,42
|9.346.751
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,86
|4.161.501
|% 9,95
|
|ISDMR
|22,40
|121.220.484
|% 9,91
|
|SANEL
|7,99
|4.135.025
|% 9,90
|
|SNKRN
|28,00
|1.460.492
|% 9,72
|
|KLGYO
|1,04
|30.546.743
|% -56,67
|
|SERVE
|17,82
|631.826
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.593.804
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|863.859
|% -9,35
|
|SANFM
|29,22
|21.342.102
|% -7,59
|
|EREGL
|30,82
|3.426.055.392
|% 8,52
|
|KRDMD
|11,99
|3.246.219.362
|% 3,72
|
|THYAO
|28,36
|2.300.387.106
|% -1,80
|
|SISE
|13,06
|685.403.472
|% 0,69
|
|PETKM
|8,16
|625.310.570
|% 0,62
|
|KRDMD
|11,99
|3.246.219.362
|% 3,72
|
|ODAS
|1,41
|299.181.787
|% 3,68
|
|EREGL
|30,82
|3.426.055.392
|% 8,52
|
|YKBNK
|3,95
|423.249.276
|% -1,00
|
|KARSN
|4,19
|381.439.077
|% 1,21
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8231
|13,8315
|% 0,21
|
|Euro
|15,6928
|15,7123
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,7413
|18,8352
|% 0,25
|
|Frank
|14,9800
|15,0702
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6745
|3,6929
|% 0,16
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|0,61
|
|Altın Gr.
|843
|843
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|5.611
|5.696
|-39,00
|
|Tam
|5.583
|5.722
|-45,96
|
|Yarım
|2.698
|2.768
|-22,23
|
|Çeyrek
|1.353
|1.384
|-11,12
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,74
|0,02
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|-0,01
|
Seans Raporu
16:13
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16:28POLTK
Yüzde 5.24 oranında artışla 635.00 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 785 adet işlem
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16:25XU100
Endeks 2, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 20, 269.00 milyon TL de
-
16:25ORCAY
Yüzde 9.21 oranında artışla 24.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 669 adet işlem
-
16:24KRTEK
Yüzde 5.39 oranında artışla 10.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 538, 884 adet işlem
-
16:23LKMNH
Yüzde 9.08 oranında artışla 16.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 503, 509 adet işlem