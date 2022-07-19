***PIT* *KRPLS*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
19.07.2022 10:40
***PIT******KRPLS*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş'nin Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046266
BIST
11:102.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,25
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
11:1017,5665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1341
|Açılış
|: 17,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5665
En Düşük
17,4264
11:1018,0107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2967
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0117
En Düşük
17,6727
11:10966,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,78
|Açılış
|: 966,33
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
966,55
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler11:08
|KLRHO
|12,55
|12.819.444
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.729.358
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.714.115
|% 9,96
|
|RTALB
|10,10
|99.470.881
|% 9,31
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|LIDFA
|9,38
|9.455.806
|% -4,87
|
|PENTA
|407,30
|18.475.503
|% -4,39
|
|KRSTL
|8,23
|11.654.559
|% -3,74
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|THYAO
|49,84
|1.195.478.504
|% -0,28
|
|EKGYO
|3,09
|726.579.931
|% 4,04
|
|SISE
|20,80
|535.349.160
|% 0,68
|
|ODAS
|3,52
|322.234.922
|% 0,86
|
|KCHOL
|34,42
|293.884.222
|% 0,35
|
|EKGYO
|3,09
|726.579.931
|% 4,04
|
|ODAS
|3,52
|322.234.922
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,31
|193.228.278
|% -1,82
|
|SISE
|20,80
|535.349.160
|% 0,68
|
|ZOREN
|1,95
|47.535.865
|% 0,00
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5542
|17,5658
|% 0,77
|
|Euro
|17,9892
|18,0045
|% 1,64
|
|Sterlin
|21,0282
|21,1337
|% 1,06
|
|Frank
|18,0223
|18,1309
|% 1,29
|
|Riyal
|4,6609
|4,6843
|% 0,52
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|2,32
|
|Altın Gr.
|965
|965
|5,25
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.530
|6.613
|-11,00
|
|Yarım
|3.182
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,39
|
Seans Raporu
11:08
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11:23GLRYH
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11:20XU100
Endeks 2, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 7, 325.00 milyon TL de
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11:20NIBAS
Yüzde 6.51 oranında artışla 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 006, 899 adet işlem
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11:18POLTK
Yüzde 4.02 oranında artışla 641.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 543 adet işlem