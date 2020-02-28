***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.02.2020 14:12
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş
01 OCAK-31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUDUR.
PDF OLARAK EKTE SUNULMUŞTUR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822706
BIST
15:43106.536
En Yüksek
|Değişim
|: -3,52%
|| -3.882,86
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:436,2227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:436,8425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:43324,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,20
|Açılış
|: 324,02
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,94
|14.612.136
|% 16,46
|
|OYAYO
|3,88
|32.350.676
|% 14,79
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|OYLUM
|3,06
|7.979.469
|% 7,75
|
|BUCIM
|3,44
|1.353.853
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,88
|1.311.908.493
|% -2,22
|
|ASELS
|27,92
|890.659.851
|% -0,21
|
|GARAN
|9,63
|425.990.482
|% -5,50
|
|AKBNK
|6,79
|232.536.510
|% -5,83
|
|YKBNK
|2,33
|226.702.411
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,41
|169.885.380
|% -4,08
|
|IHLGM
|1,23
|148.018.941
|% -4,65
|
|ODAS
|1,98
|223.419.992
|% -2,94
|
|THYAO
|11,88
|1.311.908.493
|% -2,22
|
|YKBNK
|2,33
|226.702.411
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9801
|8,0201
|% 0,12
|
|Frank
|6,4064
|6,4449
|% 0,54
|
|Riyal
|1,6505
|1,6588
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|-15,16
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-27,00
|
|Tam
|2.139
|2.192
|-26,94
|
|Yarım
|1.034
|1.060
|-13,03
|
|Çeyrek
|518
|530
|-6,52
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|50,72
|50,72
|-1,01
|