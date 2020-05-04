***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarPİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş01 OCAK-31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUDUR.PDF OLARAK EKTE SUNULMUŞTUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842217BIST