***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
04.05.2020 14:06
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş
01 OCAK-31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUDUR.
PDF OLARAK EKTE SUNULMUŞTUR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842217
BIST
15:2798.850
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.260,25
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.585
15:277,0410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0324
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
15:277,7042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
15:27384,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,35
|Açılış
|: 384,86
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|8,69
|6.917.282
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.534.722
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.168.212
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.504.591
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|ULUUN
|11,43
|1.659.030
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.564.316
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|606.949
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,72
|659.453.228
|% 5,43
|
|TSPOR
|5,78
|534.261.459
|% 9,06
|
|GARAN
|8,14
|411.684.923
|% -2,40
|
|ASELS
|26,46
|276.425.536
|% -2,51
|
|AVOD
|2,78
|276.358.870
|% 5,70
|
|GSRAY
|2,72
|659.453.228
|% 5,43
|
|AVOD
|2,78
|276.358.870
|% 5,70
|
|ODAS
|1,78
|168.783.207
|% -0,56
|
|TSPOR
|5,78
|534.261.459
|% 9,06
|
|AFYON
|2,94
|243.943.915
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7182
|8,7619
|% -0,14
|
|Frank
|7,2591
|7,3029
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8654
|1,8748
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|1,86
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.527
|13,80
|
|Tam
|2.550
|2.589
|14,20
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|7,00
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,93
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|26,21
|26,21
|-0,23
|