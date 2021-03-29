***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.03.2021 12:42
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş
01 OCAK-31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUDUR.
PDF OLARAK EKTE SUNULMUŞTUR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921390
BIST
14:021.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,09
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
14:028,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0948
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
14:029,6364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0747
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
14:02453,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,59
|Açılış
|: 453,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler14:02
|TRILC
|50,40
|179.631.361
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.648.309
|% 9,99
|
|IZFAS
|10,70
|12.899.548
|% 9,97
|
|RTALB
|25,36
|142.905.571
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|119,80
|54.119.434
|% -7,85
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,99
|1.195.960.712
|% 6,07
|
|GARAN
|6,94
|917.532.525
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,28
|663.700.215
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,02
|592.706.137
|% 9,19
|
|PETKM
|5,62
|398.230.971
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,02
|592.706.137
|% 9,19
|
|KRDMD
|6,99
|1.195.960.712
|% 6,07
|
|GARAN
|6,94
|917.532.525
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,35
|316.032.102
|% 3,40
|
|BJKAS
|7,28
|663.700.215
|% 5,05
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1706
|8,1751
|% 1,17
|
|Euro
|9,6224
|9,6364
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,2704
|11,3269
|% 1,44
|
|Frank
|8,6624
|8,7146
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1731
|2,1840
|% 1,16
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-6,09
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,31
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.981
|3.058
|30,89
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|14,94
|
|Çeyrek
|723
|740
|7,47
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|65,04
|65,04
|0,61
|