***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
17.02.2023 10:20
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş
01 OCAK-31 ARALIK 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUDUR.
PDF OLARAK EKTE SUNULMUŞTUR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114708
BIST
12:465.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 26,39
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:4618,8787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0314
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:4620,0680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0810
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:461.106,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,32
|Açılış
|: 1.106,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:46
|DYOBY
|21,78
|30.314.814
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|57.892.833
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|78.944.952
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|51.904.650
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.061.098.103
|% 9,95
|
|KOZAL
|27,42
|1.892.333.153
|% -94,78
|
|LIDER
|97,20
|19.967.952
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.933.840
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|760.119.658
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.015.679
|% -9,94
|
|TUPRS
|628,50
|2.244.927.520
|% -0,30
|
|THYAO
|142,20
|2.173.553.787
|% 1,57
|
|KRDMD
|19,38
|2.043.543.478
|% 0,78
|
|KOZAL
|27,42
|1.892.333.153
|% -94,78
|
|EREGL
|43,52
|1.806.569.427
|% -2,20
|
|KRDMD
|19,38
|2.043.543.478
|% 0,78
|
|KOZAL
|27,42
|1.892.333.153
|% -94,78
|
|AKBNK
|16,18
|947.353.208
|% 0,50
|
|YKBNK
|9,11
|522.600.874
|% -0,11
|
|EKGYO
|7,42
|408.391.157
|% 1,50
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8545
|18,8787
|% 0,17
|
|Euro
|20,0643
|20,0680
|% -0,40
|
|Sterlin
|22,4573
|22,5699
|% -0,33
|
|Frank
|20,1798
|20,3013
|% -0,49
|
|Riyal
|5,0145
|5,0396
|% 0,10
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-10,37
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.107
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|7.484
|7.597
|-38,00
|
|Tam
|7.521
|7.574
|-82,00
|
|Yarım
|3.674
|3.706
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.853
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-1,14
|