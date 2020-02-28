***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -57.439 11.534 1.065.675 2.644.028 4.850.042 19.013.840 19.013.840Transferler7.108 4.842.934 -4.850.042Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.516 -11.534 -1.221.664 -1.223.682 -1.223.682Dönem Sonu Bakiyeler10.500.000 -47.923 1.072.783 7.486.962 -1.221.664 17.790.158 17.790.158Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -47.923 1.072.783 7.486.962 -1.221.664 17.790.158 17.790.158Transferler-1.221.664 1.221.664Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.362 12.625.989 12.612.627 12.612.627Dönem Sonu Bakiyeler10.500.000 -61.285 1.072.783 6.265.298 12.625.989 30.402.785 30.402.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.554.562 -5.050.383Dönem Karı (Zararı)34 12.625.989 -1.221.664Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34 12.625.989 -1.221.664Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.087.990 -138.180Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler48 989.190 280.862Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler48-55 131.651 105.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler131.651 105.580Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 2.984.280 -513.088Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler34 -17.131 -11.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.089.689 -3.522.037Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -10.351.074 4.223.906Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -4.648.156 -3.937.575İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 19İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -4.648.175 -3.937.575Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)12 -165.075Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-15-16-33 -3.104.913 176.462İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-33 -3.104.913 176.462Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 5.013.659 -3.648.966İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 104.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 4.909.409 -3.648.966Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11-31-33 165.870 -335.864İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 165.870 -335.864Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.624.290 -4.881.881Ödenen Faiz60.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler50 -130.144 -168.502YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-261.266 -178.544Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -261.266 -178.544Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -261.266 -178.544FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.262.503 4.977.943Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22-23-25 -3.262.503 4.977.943YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.793 -250.984NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.793 -250.984DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 287.378 700.133DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 318.171 449.149Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 318.171 287.378Finansal Yatırımlar8 30.382.042 20.030.968Ticari Alacaklar9 35.444.766 30.796.610İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 19İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 35.444.766 30.796.591Diğer Alacaklar7 646.050İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 646.050Türev Araçlar12 326.846 161.771Peşin Ödenmiş Giderler15 35.066 48.882Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 340.939 80.737Diğer Dönen Varlıklar33 36.337 34.326ARA TOPLAM67.530.217 51.440.672TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR67.530.217 51.440.672DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 294.711 294.711Diğer Alacaklar11 3.490.335 1.280.907İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.490.335 1.280.907Maddi Duran Varlıklar20 4.054.811 4.198.555Binalar20 2.888.504 3.696.329Tesis, Makine ve Cihazlar20 309.730 163.188Taşıtlar20 173.450 234.667Mobilya ve Demirbaşlar20 45.845 65.706Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar584.179Diğer Maddi Duran Varlıklar20 53.103 38.665Peşin Ödenmiş Giderler15 1.038TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.840.895 5.774.173TOPLAM VARLIKLAR75.371.112 57.214.845KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 13.106.997 15.329.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22 13.106.997 15.329.000Banka Kredileri22 13.035.000 15.329.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 71.997Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 171.908 970.635İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 171.908 970.635Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 174.340 1.049.910Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 -2.432 -79.275Ticari Borçlar9 26.879.244 21.865.584İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 304.644 200.394İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 26.574.600 21.665.190Diğer Borçlar11 570İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 570Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 340.939Kısa Vadeli Karşılıklar31 110.762 97.020Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 74.172 70.288Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 36.590 26.732Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 345.697 190.255ARA TOPLAM40.956.117 38.452.494TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.956.117 38.452.494UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25-26 572.598 169.776İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar572.598Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 572.598İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar25 169.776Kiralama İşlemlerinden Borçlar25 172.208Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar25 -2.432Uzun Vadeli Karşılıklar31 252.106 254.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 252.106 254.483Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü55 3.187.506 547.934TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.012.210 972.193TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER44.968.327 39.424.687ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.402.785 17.790.158Ödenmiş Sermaye34 10.500.000 10.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -61.285 -47.923Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -61.285 -47.923Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 1.072.783 1.072.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 6.265.298 7.486.962Net Dönem Karı veya Zararı34 12.625.989 -1.221.664TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.402.785 17.790.158TOPLAM KAYNAKLAR75.371.112 57.214.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat45 2.919.696.675 2.998.607.137Satışların Maliyeti46 -2.907.841.871 -2.990.804.474TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.854.804 7.802.663BRÜT KAR (ZARAR)11.854.804 7.802.663Genel Yönetim Giderleri48 -7.040.114 -5.432.848Pazarlama Giderleri48 -1.746.092 -1.531.693Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler50 152.782 203.275Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler50 -37.308ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.184.072 1.041.397Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler51 151.519FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.184.072 1.192.916Finansman Gelirleri52 15.283.304 1.609.815Finansman Giderleri52 -2.857.107 -4.537.483SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.610.269 -1.734.752Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.984.280 513.088Dönem Vergi (Gideri) Geliri55 -340.939Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri55 -2.643.341 513.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.625.989 -1.221.664DÖNEM KARI (ZARARI)12.625.989 -1.221.664Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.625.989 -1.221.664Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN PAY BAŞINA KAYIP/KAZANÇ 57 1,20250000 -0,11630000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.362 9.516Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.131 12.200Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.769 -2.684Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.769 -2.684Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -11.534Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 -14.787Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 -14.787Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.253Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.253DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.362 -2.018TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.639.351 -1.223.682Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.639.351 -1.223.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822705BIST