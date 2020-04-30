***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 13:10
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Bildirim/841515
BIST
17:23100.505
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -1.090,21
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:236,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0380
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:237,6128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0535
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6141
En Düşük
7,5375
17:23382,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 382,71
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|54.028.351
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|35.613.228
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.821.219
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.146.050
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.873.855
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.770.316
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|18.055.328
|% -9,99
|
|GARAN
|8,33
|1.365.613.521
|% -0,95
|
|THYAO
|10,59
|686.740.131
|% -0,28
|
|ASELS
|26,92
|603.874.624
|% -1,75
|
|PETKM
|3,54
|479.440.593
|% -1,67
|
|AFYON
|2,62
|416.409.408
|% 3,15
|
|ADESE
|1,45
|262.384.466
|% -5,84
|
|GARAN
|8,33
|1.365.613.521
|% -0,95
|
|AFYON
|2,62
|416.409.408
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,09
|311.856.661
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,06
|154.556.858
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7286
|8,7724
|% 1,02
|
|Frank
|7,1715
|7,2147
|% 0,89
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-7,16
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.501
|-10,90
|
|Tam
|2.508
|2.563
|-11,30
|
|Yarım
|1.222
|1.253
|-5,50
|
|Çeyrek
|613
|627
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,14
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,79
|26,79
|2,57
|