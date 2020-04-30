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***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2020 13:10
GÜNCEL HABERLER



***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Bildirim/841515


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:23100.505
Değişim :  -1,07% |  -1.090,21
Açılış :  101.996  
Önceki Kapanış :  101.595  
En Yüksek
102.328 En Düşük
99.360
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 5,61 54.028.351 % 10,00  
GOLTS 15,62 35.613.228 % 10,00  
BRISA 9,46 52.821.219 % 10,00  
EGCYH 0,44 309.249 % 10,00  
KONYA 256,10 57.146.050 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7286 8,7724 % 1,02  
Frank 7,1715 7,2147 % 0,89  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,61  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.706 -7,16  
Altın Gr. 382 383 -0,24  
Cumhuriyet 2.444 2.501 -10,90  
Tam 2.508 2.563 -11,30  
Yarım 1.222 1.253 -5,50  
Çeyrek 613 627 -2,70  
Gümüş.Ons 15,12 15,14 -0,17  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,03  
B. Petrol 26,79 26,79 2,57  
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