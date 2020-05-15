***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -47.923 1.072.783 7.486.962 -1.221.664 17.790.158 17.790.158Transferler-1.221.664 -1.221.664Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.820 2.470.268 2.479.088 2.479.088Dönem Sonu Bakiyeler10.500.000 -39.103 1.072.783 6.265.298 2.470.268 20.269.246 20.269.246Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486Transferler132.606 13.070.129 13.202.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-64.271 -2.668.239 -2.732.510Dönem Sonu Bakiyeler10.500.000 -128.601 1.205.389 19.335.427 -2.668.239 28.243.976 28.243.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.002.211 1.675.940Dönem Karı (Zararı)-2.668.239 2.470.268Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-171.642 872.782Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 88.964 254.440Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler23 -17.730Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 39.673 93.928Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 39.673 93.928Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.147Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18.147Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -318.426 553.452Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-11.308İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.183.031 -1.536.697Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 4.859.108 -3.323.732Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -7.751.980 447.743İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)17İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)447.726Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-11 1.778.670 -703.810Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 9.298.384 1.945.128İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.505İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.939.623Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-12-13 -1.151 97.974Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.343.150 1.806.353Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -340.939 -130.413YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-79.221 -35.099Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -79.221 -35.099Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -79.221 -35.099FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.920.136 482.929Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16 482.929Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -4.898.908Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -21.228YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.854 2.123.770NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.854 2.123.770DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 318.171 449.149DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 321.025 2.572.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 321.025 318.171Finansal Yatırımlar6 25.336.799 30.382.042Ticari Alacaklar7 43.196.746 35.444.766İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 43.196.746 35.444.766Diğer Alacaklar8 875.224 646.050İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 88.349İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 786.875 646.050Türev Araçlar10 512.981 326.846Peşin Ödenmiş Giderler11 251.440 71.403Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 8.089 340.939ARA TOPLAM70.502.304 67.530.217TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR70.502.304 67.530.217DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 294.711 294.711Diğer Alacaklar8 1.636.342 3.490.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.636.342 3.490.335Maddi Duran Varlıklar14 4.767.883 4.777.626Binalar14 3.586.669 3.608.504Tesis, Makine ve Cihazlar14 364.970 312.545Taşıtlar14 158.146 173.450Mobilya ve Demirbaşlar14 42.522 45.845Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar14 567.952 584.179Diğer Maddi Duran Varlıklar14 47.624 53.103Peşin Ödenmiş Giderler11 1.038TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.698.936 8.563.710TOPLAM VARLIKLAR77.201.240 76.093.927KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 8.308.000 13.035.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 8.308.000 13.035.000Banka Kredileri16 8.308.000 13.035.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 71.358 243.905Ticari Borçlar7 36.177.628 26.879.244İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 395.793 304.644İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 35.781.835 26.574.600Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 285.365Diğer Borçlar8 570İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 570Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 285.978 340.939Kısa Vadeli Karşılıklar105.892 110.762Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 91.747 74.172Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 14.145 36.590Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 82.196 345.697ARA TOPLAM45.316.417 40.956.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.316.417 40.956.117UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 570.156 572.598İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar570.156 572.598Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 570.156 572.598Uzun Vadeli Karşılıklar18 362.437 257.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 362.437 257.940Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 2.708.254 3.330.786TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.640.847 4.161.324TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER48.957.264 45.117.441ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.243.976 30.976.486Ödenmiş Sermaye20 10.500.000 10.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-128.601 -64.330Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-128.601 -64.330Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 1.205.389 1.072.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 19.335.427 6.265.298Net Dönem Karı veya Zararı20 -2.668.239 13.202.735TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.243.976 30.976.486TOPLAM KAYNAKLAR77.201.240 76.093.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.177.757.016 978.400.865Satışların Maliyeti21 -1.174.111.273 -976.406.227TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.645.743 1.994.638BRÜT KAR (ZARAR)3.645.743 1.994.638Genel Yönetim Giderleri22 -1.810.172 -1.734.569Pazarlama Giderleri22 -674.321 -416.666Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 7.727 27.178ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.168.977 -129.419FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.168.977 -129.419Finansman Gelirleri25 471.916 3.476.282Finansman Giderleri25 -4.627.558 -323.143SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.986.665 3.023.720Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri318.426 -553.452Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -285.978Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 604.404 -553.452SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26 -2.668.239 2.470.268DÖNEM KARI (ZARARI)-2.668.239 2.470.268Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-2.668.239 2.470.268Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-64.271 8.820Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-82.399 11.308Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.128 -2.488Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18.128 -2.488Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-64.271 8.820TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.732.510 2.479.088Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.732.510 2.479.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845329BIST