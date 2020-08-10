***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -47.923 1.072.783 7.486.962 -1.221.664 17.790.158 17.790.158Transferler20 -1.221.664 -1.221.664Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 21.788 5.672.005 5.693.793 5.693.793Dönem Sonu Bakiyeler10.500.000 -26.135 1.072.783 6.265.298 5.672.005 23.483.951 23.483.951Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486Transferler20 132.606 13.070.129 13.202.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -79.529 18.095.392 18.015.863Dönem Sonu Bakiyeler10.500.000 -143.859 1.205.389 19.335.427 18.095.392 48.992.349 48.992.349Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.643.493 5.421.246Dönem Karı (Zararı)18.095.392 5.672.005Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.814.055 2.095.125Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 177.657 499.631Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 94.547 43.218Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 94.547 43.218Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36.206 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler36.206Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 5.505.645 1.524.343Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler27.933İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.212.001 -2.293.653Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -19.401.063 -7.095.291Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -11.124.460 -1.092.037İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.092.037Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-11 -5.803.720 -441.097Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 11.221.910 6.216.149Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-12-13 -104.668 118.623Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.302.554 5.473.477Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-52.231Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -340.939YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-609.765 -48.332Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -450.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -159.765 -48.332FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.450.636 -5.504.720Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16 2.493.092Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -5.504.720Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -42.456YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)197.378 -131.806NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)197.378 -131.806DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 318.171 287.378DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 515.549 155.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 515.549 318.171Finansal Yatırımlar6 49.481.969 30.382.042Ticari Alacaklar7 46.569.226 35.444.766İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 46.569.226 35.444.766Diğer Alacaklar8 648.849 646.050İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 648.849 646.050Türev Araçlar10 627.982 326.846Peşin Ödenmiş Giderler11 415.155 71.403Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 293.174 340.939ARA TOPLAM98.551.904 67.530.217TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR98.551.904 67.530.217DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 744.711 294.711Diğer Alacaklar8 8.996.307 3.490.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.996.307 3.490.335Maddi Duran Varlıklar14 4.759.735 4.777.626Binalar14 3.566.669 3.608.504Tesis, Makine ve Cihazlar14 417.468 312.545Taşıtlar14 142.841 173.450Mobilya ve Demirbaşlar14 38.887 45.845Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar14 551.725 584.179Diğer Maddi Duran Varlıklar14 42.145 53.103Peşin Ödenmiş Giderler11 1.038TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.500.753 8.563.710TOPLAM VARLIKLAR113.052.657 76.093.927KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 15.700.000 13.035.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 15.700.000 13.035.000Banka Kredileri16 15.700.000 13.035.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları70.738 243.905İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 70.738 243.905Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 70.738 243.905Ticari Borçlar7 38.101.154 26.879.244İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 478.200 304.644İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 37.622.954 26.574.600Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 98.261Diğer Borçlar8 437 570İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 437 570Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 941.240 340.939Kısa Vadeli Karşılıklar148.043 110.762Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 115.936 74.172Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 32.107 36.590Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 147.385 345.697ARA TOPLAM55.207.258 40.956.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.207.258 40.956.117UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 567.607 572.598İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 567.607 572.598Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 567.607 572.598Uzun Vadeli Karşılıklar18 412.683 257.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 412.683 257.940Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 7.872.760 3.330.786TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.853.050 4.161.324TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER64.060.308 45.117.441ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.992.349 30.976.486Ödenmiş Sermaye20 10.500.000 10.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-143.859 -64.330Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-143.859 -64.330Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 1.205.389 1.072.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 19.335.427 6.265.298Net Dönem Karı veya Zararı18.095.392 13.202.735TOPLAM ÖZKAYNAKLAR48.992.349 30.976.486TOPLAM KAYNAKLAR113.052.657 76.093.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 2.490.623.288 1.455.070.978 1.312.866.272 476.670.091Satışların Maliyeti21 -2.481.953.104 -1.451.457.705 -1.307.841.831 -475.051.456TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.670.184 3.613.273 5.024.441 1.618.635FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)8.670.184 3.613.273 5.024.441 1.618.635Genel Yönetim Giderleri22 -3.237.984 -3.309.487 -1.427.812 -1.574.918Pazarlama Giderleri22 -1.234.004 -824.695 -559.683 -408.029Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 10.827 68.783 3.100 41.605ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.209.023 -452.126 3.040.046 -322.707FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.209.023 -452.126 3.040.046 -322.707Finansman Gelirleri25 20.029.374 8.852.745 19.557.458 5.376.463Finansman Giderleri25 -637.360 -1.204.271 3.990.198 -881.128SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.601.037 7.196.348 26.587.702 4.172.628Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.505.645 -1.524.343 -5.824.071 -970.891Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -941.240 -655.262Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -4.564.405 -1.524.343 -5.168.809 -970.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26 18.095.392 5.672.005 20.763.631 3.201.737DÖNEM KARI (ZARARI)18.095.392 5.672.005 20.763.631 3.201.737Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.095.392 5.672.005 20.763.631 3.201.737Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-79.529 -21.788 -15.258 -30.608Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-101.960 -27.933 -19.561 -39.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.431 6.145 4.303 8.633Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22.431 6.145 4.303 8.633Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-79.529 -21.788 -15.258 -30.608TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.015.863 5.650.217 20.748.373 3.171.129Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.015.863 5.650.217 20.748.373 3.171.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867136BIST