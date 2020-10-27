***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









er veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -47.923 1.072.783 7.486.962 -1.221.664 17.790.158 17.790.158Transferler20 -1.221.664 1.221.664Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 17.988 13.986.952 14.004.940 14.004.940Dönem Sonu Bakiyeler10.500.000 29.935 1.072.783 6.265.298 13.986.952 31.795.098 31.795.098Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486Transferler20 132.606 13.070.129 -13.202.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -89.893 44.972.092 44.882.199Dönem Sonu Bakiyeler10.500.000 -154.223 1.205.389 19.335.427 44.972.092 75.858.685 75.858.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.331.814 8.290.381Dönem Karı (Zararı)44.972.092 13.986.952Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.173.918 3.463.979Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 236.339 741.014Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 117.983 28.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 117.983 28.728Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 45.953 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 45.953Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 13.271.517 2.671.175Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -497.874Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23.062İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-73.136.885 -9.118.734Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -57.855.298 -11.221.811Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -11.692.291 5.935.144Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-11 -2.486.773 -3.591.603Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -243.266 -233.633Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-12-13 -859.257 -6.831Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.990.875 8.332.197Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -340.939Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-41.816YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.270.465 -70.353Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -450.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.600.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 5.600.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -6.420.465 -70.353FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.566.310 -8.310.134Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16 16.621.996Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -8.310.134Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -55.686YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.969 -90.106NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.969 -90.106DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 318.171 287.378DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 282.202 197.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 282.202 318.171Finansal Yatırımlar6 87.228.384 30.382.042Ticari Alacaklar7 47.137.057 35.444.766İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 178.406İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 46.958.651 35.444.766Diğer Alacaklar8 384.892 646.050İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 384.892 646.050Türev Araçlar10 1.335.802 326.846Peşin Ödenmiş Giderler11 249.318 71.403Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 340.939ARA TOPLAM136.617.655 67.530.217TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR136.617.655 67.530.217DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 744.711 294.711Diğer Alacaklar8 6.402.328 3.490.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.402.328 3.490.335Maddi Duran Varlıklar14 7.353.248 4.777.626Binalar14 5.568.889 3.608.504Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.039.910 312.545Taşıtlar14 127.537 173.450Mobilya ve Demirbaşlar14 37.595 45.845Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar14 542.650 584.179Diğer Maddi Duran Varlıklar14 36.667 53.103Peşin Ödenmiş Giderler11 1.038TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.500.287 8.563.710TOPLAM VARLIKLAR151.117.942 76.093.927KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 25.123.000 13.035.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 25.123.000 13.035.000Banka Kredileri16 25.123.000 13.035.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 1.437.243 243.905İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 1.437.243 243.905Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 67.255 243.905Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 1.369.988Ticari Borçlar7 26.635.978 26.879.244İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 441.401 304.644İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 26.194.577 26.574.600Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 130.896Diğer Borçlar8 260 570İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 260 570Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.573.622Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 884.262 340.939Kısa Vadeli Karşılıklar147.321 110.762Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 112.892 74.172Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 34.429 36.590Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 227.896 345.697ARA TOPLAM56.160.478 40.956.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.160.478 40.956.117UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 3.903.523 572.598İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 3.903.523 572.598Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 567.607 572.598Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar16 3.335.916Uzun Vadeli Karşılıklar18 452.450 257.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 452.450 257.940Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 14.742.806 3.330.786TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.098.779 4.161.324TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER75.259.257 45.117.441ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar75.858.685 30.976.486Ödenmiş Sermaye20 10.500.000 10.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-154.223 -64.330Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-154.223 -64.330Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 1.205.389 1.072.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 19.335.427 6.265.298Net Dönem Karı veya Zararı44.972.092 13.202.735TOPLAM ÖZKAYNAKLAR75.858.685 30.976.486TOPLAM KAYNAKLAR151.117.942 76.093.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 4.733.078.342 2.069.855.641 2.242.455.054 614.601.666Satışların Maliyeti21 -4.718.237.488 -2.060.662.175 -2.236.284.384 -609.025.257TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.840.854 9.193.466 6.170.670 5.576.409FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)14.840.854 9.193.466 6.170.670 5.576.409Genel Yönetim Giderleri22 -5.350.180 -4.767.102 -2.112.196 -1.457.615Pazarlama Giderleri22 -1.842.621 -1.286.874 -608.617 -462.179Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 188.259 62.954 177.432 -5.829Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -37.309 -37.309ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.836.312 3.165.135 3.627.289 3.613.477Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 497.874 0 497.874 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.334.186 3.165.135 4.125.163 3.613.477Finansman Gelirleri25 51.150.176 15.040.610 31.120.802 6.187.865Finansman Giderleri25 -1.240.753 -1.547.618 -603.393 -343.347SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)58.243.609 16.658.127 34.642.572 9.457.995Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.271.517 -2.671.175 -7.765.872 -1.146.832Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -1.834.143 -892.903Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -11.437.374 -2.671.175 -6.872.969 -1.146.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.972.092 13.986.952 26.876.700 8.311.163DÖNEM KARI (ZARARI)44.972.092 13.986.952 26.876.700 8.311.163Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.972.092 13.986.952 26.876.700 8.311.163Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-89.893 -17.988 -10.364 3.800Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-115.247 -23.062 -13.287 4.871Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25.354 5.074 2.923 -1.071Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25.354 5.074 2.923 -1.071Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-89.893 -17.988 -10.364 3.800TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.882.199 13.968.964 26.866.336 8.314.963Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.882.199 13.968.964 26.866.336 8.314.963http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884269BIST