***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.03.2021 12:42
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -47.923 1.072.783 7.486.962 -1.221.664 17.790.158 17.790.158
Transferler
20 -1.221.664 1.221.664
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -16.407 13.202.735 13.186.328 13.186.328
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486
Transferler
20 132.606 13.070.129 -13.202.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 1.357.543 -40.010 91.754.930 93.072.463 93.072.463
Sermaye Arttırımı
10.300.000 -5.224.429
Dönem Sonu Bakiyeler
20.800.000 1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.976.213 3.554.562
Dönem Karı (Zararı)
91.754.930 13.202.735
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.442.843 3.571.660
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 373.540 266.375
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 160.806 137.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 160.806 137.485
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
98.228 60.416
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 98.228 60.416
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.357.543
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-110.633
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 23.559.107 3.128.418
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-995.748
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-21.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-129.819.991 -13.089.689
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -100.034.638 -10.351.074
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -64.756.264 -4.813.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-11 -6.119.188 -3.104.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.104.913
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 41.858.504 5.013.659
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-12-13 -768.405 165.870
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.622.218 3.684.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.056 -130.144
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -340.939
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.464.499 -261.266
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 5.600.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 5.600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -6.464.499 -261.266
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-261.266
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.883.827 -3.262.503
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 5.075.571
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 10.909.008
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -3.262.503
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -100.752
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
443.115 30.793
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
443.115 30.793
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 318.171 287.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 761.286 318.171
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 761.286 318.171
Finansal Yatırımlar
6 127.446.936 30.382.042
Ticari Alacaklar
7 100.201.030 35.444.766
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 2.160.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 98.040.864 35.444.766
Diğer Alacaklar
8 495.727 646.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 495.727 646.050
Türev Araçlar
10 1.939.047 326.846
Peşin Ödenmiş Giderler
11 129.663 71.403
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 340.939
ARA TOPLAM
230.973.689 67.530.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
230.973.689 67.530.217
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.652.254 294.711
Diğer Alacaklar
8 10.043.563 3.490.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.043.563 3.490.335
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 710.633
Maddi Duran Varlıklar
15 7.346.448 4.777.626
Binalar
15 5.537.778 3.608.504
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 1.029.386 312.545
Taşıtlar
15 112.232 173.450
Mobilya ve Demirbaşlar
15 38.861 45.845
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 597.001 584.179
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 31.190 53.103
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.038
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.752.898 8.563.710
TOPLAM VARLIKLAR
250.726.587 76.093.927
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 20.780.000 13.035.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 20.780.000 13.035.000
Banka Kredileri
16 20.780.000 13.035.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 3.411.932 243.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 3.411.932 243.905
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 76.016 71.997
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 3.335.916 171.908
Ticari Borçlar
7 68.737.748 26.879.244
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 226.107 304.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 68.511.641 26.574.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 250.399
Diğer Borçlar
8 5.003 570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.003 570
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.025.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 3.646.597 340.939
Kısa Vadeli Karşılıklar
212.477 110.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 129.274 74.172
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 83.203 36.590
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 895.695 345.697
ARA TOPLAM
98.965.599 40.956.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.965.599 40.956.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 652.422 572.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 652.422 572.598
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 652.422 572.598
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 400.600 257.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 400.600 257.940
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 21.583.446 3.330.786
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.636.468 4.161.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.602.067 45.117.441
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
129.124.520 30.976.486
Ödenmiş Sermaye
20 20.800.000 10.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.253.203 -64.330
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.253.203 -64.330
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.205.389 1.072.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 14.110.998 6.265.298
Net Dönem Karı veya Zararı
91.754.930 13.202.735
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
129.124.520 30.976.486
TOPLAM KAYNAKLAR
250.726.587 76.093.927
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 8.848.207.845 2.919.696.675
Satışların Maliyeti
21 -8.811.501.527 -2.907.841.871
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.706.318 11.854.804
BRÜT KAR (ZARAR)
36.706.318 11.854.804
Genel Yönetim Giderleri
22 -9.471.282 -6.319.230
Pazarlama Giderleri
22 -2.643.750 -1.746.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 261.241 152.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -37.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.852.527 3.904.956
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 995.748
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
110.633
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.958.908 3.904.956
Finansman Gelirleri
25 91.745.637 15.283.304
Finansman Giderleri
25 -2.390.508 -2.857.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
115.314.037 16.331.153
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.559.107 -3.128.418
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.296.445 -340.939
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -18.262.662 -2.787.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
91.754.930 13.202.735
DÖNEM KARI (ZARARI)
91.754.930 13.202.735
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
91.754.930 13.202.735
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.317.533 -16.407
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.012 -21.034
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.357.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.002 4.627
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.002 4.627
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.317.533 -16.407
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.072.463 13.186.328
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
93.072.463 13.186.328
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921389
BIST