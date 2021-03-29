***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -47.923 1.072.783 7.486.962 -1.221.664 17.790.158 17.790.158Transferler20 -1.221.664 1.221.664Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -16.407 13.202.735 13.186.328 13.186.328Dönem Sonu Bakiyeler10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486Transferler20 132.606 13.070.129 -13.202.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 1.357.543 -40.010 91.754.930 93.072.463 93.072.463Sermaye Arttırımı10.300.000 -5.224.429Dönem Sonu Bakiyeler20.800.000 1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.976.213 3.554.562Dönem Karı (Zararı)91.754.930 13.202.735Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.442.843 3.571.660Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 373.540 266.375Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 160.806 137.485Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 160.806 137.485Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler98.228 60.416Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 98.228 60.416Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.357.543Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-110.633Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 23.559.107 3.128.418Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-995.748Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-21.034İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-129.819.991 -13.089.689Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -100.034.638 -10.351.074Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -64.756.264 -4.813.231Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-11 -6.119.188 -3.104.913İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.104.913Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 41.858.504 5.013.659Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-12-13 -768.405 165.870Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.622.218 3.684.706Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-13.056 -130.144Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -340.939YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.464.499 -261.266Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-600.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 5.600.000 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 5.600.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -6.464.499 -261.266Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-261.266FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.883.827 -3.262.503İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 5.075.571Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16 10.909.008Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -3.262.503Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -100.752YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)443.115 30.793NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)443.115 30.793DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 318.171 287.378DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 761.286 318.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 761.286 318.171Finansal Yatırımlar6 127.446.936 30.382.042Ticari Alacaklar7 100.201.030 35.444.766İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 2.160.166İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 98.040.864 35.444.766Diğer Alacaklar8 495.727 646.050İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 495.727 646.050Türev Araçlar10 1.939.047 326.846Peşin Ödenmiş Giderler11 129.663 71.403Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 340.939ARA TOPLAM230.973.689 67.530.217TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR230.973.689 67.530.217DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.652.254 294.711Diğer Alacaklar8 10.043.563 3.490.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 10.043.563 3.490.335Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 710.633Maddi Duran Varlıklar15 7.346.448 4.777.626Binalar15 5.537.778 3.608.504Tesis, Makine ve Cihazlar15 1.029.386 312.545Taşıtlar15 112.232 173.450Mobilya ve Demirbaşlar15 38.861 45.845Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar15 597.001 584.179Diğer Maddi Duran Varlıklar15 31.190 53.103Peşin Ödenmiş Giderler11 1.038TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.752.898 8.563.710TOPLAM VARLIKLAR250.726.587 76.093.927KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 20.780.000 13.035.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 20.780.000 13.035.000Banka Kredileri16 20.780.000 13.035.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 3.411.932 243.905İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 3.411.932 243.905Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 76.016 71.997Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 3.335.916 171.908Ticari Borçlar7 68.737.748 26.879.244İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 226.107 304.644İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 68.511.641 26.574.600Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 250.399Diğer Borçlar8 5.003 570İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.003 570Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.025.748Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 3.646.597 340.939Kısa Vadeli Karşılıklar212.477 110.762Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 129.274 74.172Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 83.203 36.590Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 895.695 345.697ARA TOPLAM98.965.599 40.956.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.965.599 40.956.117UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 652.422 572.598İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 652.422 572.598Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 652.422 572.598Uzun Vadeli Karşılıklar18 400.600 257.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 400.600 257.940Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 21.583.446 3.330.786TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.636.468 4.161.324TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER121.602.067 45.117.441ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar129.124.520 30.976.486Ödenmiş Sermaye20 20.800.000 10.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.253.203 -64.330Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.253.203 -64.330Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 1.205.389 1.072.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 14.110.998 6.265.298Net Dönem Karı veya Zararı91.754.930 13.202.735TOPLAM ÖZKAYNAKLAR129.124.520 30.976.486TOPLAM KAYNAKLAR250.726.587 76.093.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 8.848.207.845 2.919.696.675Satışların Maliyeti21 -8.811.501.527 -2.907.841.871TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.706.318 11.854.804BRÜT KAR (ZARAR)36.706.318 11.854.804Genel Yönetim Giderleri22 -9.471.282 -6.319.230Pazarlama Giderleri22 -2.643.750 -1.746.092Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 261.241 152.782Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -37.308ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.852.527 3.904.956Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 995.748Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar110.633FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.958.908 3.904.956Finansman Gelirleri25 91.745.637 15.283.304Finansman Giderleri25 -2.390.508 -2.857.107SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)115.314.037 16.331.153Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.559.107 -3.128.418Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -5.296.445 -340.939Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -18.262.662 -2.787.479SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)91.754.930 13.202.735DÖNEM KARI (ZARARI)91.754.930 13.202.735Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları91.754.930 13.202.735Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.317.533 -16.407Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-50.012 -21.034Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.357.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.002 4.627Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10.002 4.627Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.317.533 -16.407TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)93.072.463 13.186.328Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları93.072.463 13.186.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921389BIST