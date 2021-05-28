***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486Transferler20 132.606 13.070.129 -13.202.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -64.271 -2.668.239 -2.732.510Dönem Sonu Bakiyeler10.500.000 -128.601 1.205.389 19.335.427 -2.668.239 28.243.976 28.243.976Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.800.000 1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520Transferler20 91.754.930 -91.754.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -126.254 677.041 550.787Sermaye Arttırımı20 2.551.260 2.551.260Dönem Sonu Bakiyeler23.351.260 1.357.543 -230.594 1.205.389 105.865.928 677.041 132.226.567 132.226.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.616.811 5.002.211Dönem Karı (Zararı)677.041 -2.668.239Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.217.777 -171.642Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 132.902 88.964Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 77.742 39.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 77.742 39.673Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 24.452 18.147Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 24.452 18.147Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-174.995Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 1.157.676 -318.426İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler69.018.438 8.183.031Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 77.423.524 4.859.108Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -6.425.895 -7.751.980Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-11 2.290.378 1.778.670Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -4.523.758 9.298.384Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-12-13 254.189 -1.151Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları70.913.256 5.343.150Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -5.296.445 -340.939YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-227.479 -79.221Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -227.479 -79.221FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.931.656 -4.920.136İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 2.551.260Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -15.455.395 -4.898.908Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -27.521 -21.228YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.457.676 2.854NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.457.676 2.854DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 761.286 318.171DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 53.218.962 321.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 53.218.962 761.286Finansal Yatırımlar6 48.198.095 127.446.936Ticari Alacaklar7 106.626.925 100.201.030İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 2.104.402 2.160.166İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 104.522.523 98.040.864Diğer Alacaklar8 326.913 495.727İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 326.913 495.727Türev Araçlar10 3.764.364 1.939.047Peşin Ödenmiş Giderler11 404.630 129.663ARA TOPLAM212.539.889 230.973.689TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR212.539.889 230.973.689DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.652.254 1.652.254Diğer Alacaklar8 7.647.032 10.043.563İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.647.032 10.043.563Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 885.628 710.633Maddi Duran Varlıklar15 7.441.025 7.346.448Binalar15 5.506.667 5.537.778Tesis, Makine ve Cihazlar15 1.153.223 1.029.386Taşıtlar15 96.928 112.232Mobilya ve Demirbaşlar15 74.143 38.861Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar15 578.615 597.001Diğer Maddi Duran Varlıklar15 31.449 31.190TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.625.939 19.752.898TOPLAM VARLIKLAR230.165.828 250.726.587KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 6.730.000 20.780.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 6.730.000 20.780.000Banka Kredileri16 6.730.000 20.780.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 2.011.088 3.411.932İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 2.011.088 3.411.932Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 80.567 76.016Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 1.930.521 3.335.916Ticari Borçlar7 64.213.990 68.737.748İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 242.533 226.107İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 63.971.457 68.511.641Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 112.971 250.399Diğer Borçlar8 5.629 5.003İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.629 5.003Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 527.874 1.025.748Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 18.364.056 3.646.597Kısa Vadeli Karşılıklar224.924 212.477Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 172.953 129.274Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 51.971 83.203Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 237.455 895.695ARA TOPLAM92.427.987 98.965.599TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER92.427.987 98.965.599UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 644.802 652.422İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 644.802 652.422Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 644.802 652.422Uzun Vadeli Karşılıklar18 592.481 400.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 592.481 400.600Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 4.273.991 21.583.446TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.511.274 22.636.468TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER97.939.261 121.602.067ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar132.226.567 129.124.520Ödenmiş Sermaye20 23.351.260 20.800.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.126.949 1.253.203Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.126.949 1.253.203Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 1.205.389 1.205.389Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 105.865.928 14.110.998Net Dönem Karı veya Zararı677.041 91.754.930TOPLAM ÖZKAYNAKLAR132.226.567 129.124.520TOPLAM KAYNAKLAR230.165.828 250.726.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.850.579.145 1.177.757.016Satışların Maliyeti21 -1.841.647.570 -1.174.111.273TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.931.575 3.645.743BRÜT KAR (ZARAR)8.931.575 3.645.743Genel Yönetim Giderleri22 -2.994.235 -1.810.172Pazarlama Giderleri22 -788.029 -674.321Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 7.972 7.727ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.157.283 1.168.977Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 497.874Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 174.995FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.830.152 1.168.977Finansman Gelirleri25 2.169.115 471.916Finansman Giderleri25 -6.164.550 -4.627.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.834.717 -2.986.665Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.157.676 318.426Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -18.435.567 -285.978Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 17.277.891 604.404SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)677.041 -2.668.239DÖNEM KARI (ZARARI)677.041 -2.668.239Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları677.041 -2.668.239Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-126.254 -64.271Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-157.818 -82.399Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler31.564 18.128Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-126.254 -64.271TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)550.787 -2.732.510Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları550.787 -2.732.510http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938662BIST