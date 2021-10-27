***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486Transferler20 132.606 13.070.129 -13.202.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -89.893 44.972.092 44.882.199 44.882.199Dönem Sonu Bakiyeler10.500.000 -154.223 1.205.389 19.335.427 44.972.092 75.858.685 75.858.685Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.800.000 1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520Transferler20 1.229.950 90.524.980 -91.754.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -215.878 -1.559.191 -1.775.069 -1.775.069Sermaye Arttırımı20 2.551.260 2.551.260 2.551.260Kar Payları20 -3.750.000 -3.750.000 -3.750.000Dönem Sonu Bakiyeler23.351.260 1.357.543 -320.218 2.435.339 100.885.978 -1.559.191 126.150.711 126.150.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.211.365 -15.331.814Dönem Karı (Zararı)-1.559.191 44.972.092Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.285.869 13.173.918Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 424.410 236.339Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 147.987 117.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 147.987 117.983Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler73.044 45.953Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 73.044 45.953Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 -602.763 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 6.243.191 13.271.517Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-497.874İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler55.831.827 -73.136.885Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 70.172.498 -57.855.298Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 20.416.926 -11.692.291Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-11 5.417.400 -2.486.773Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -15.825.284 -243.266Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-12-13 -24.349.713 -859.257İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları60.558.505 -14.990.875Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-50.695Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -5.296.445 -340.939YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-391.015 -1.270.465Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -450.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.600.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 5.600.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -391.015 -6.420.465Verilen Nakit Avans ve Borçlar