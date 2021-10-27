***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 10:31
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486
Transferler
20 132.606 13.070.129 -13.202.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -89.893 44.972.092 44.882.199 44.882.199
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -154.223 1.205.389 19.335.427 44.972.092 75.858.685 75.858.685
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.800.000 1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520
Transferler
20 1.229.950 90.524.980 -91.754.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -215.878 -1.559.191 -1.775.069 -1.775.069
Sermaye Arttırımı
20 2.551.260 2.551.260 2.551.260
Kar Payları
20 -3.750.000 -3.750.000 -3.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23.351.260 1.357.543 -320.218 2.435.339 100.885.978 -1.559.191 126.150.711 126.150.711
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.211.365 -15.331.814
Dönem Karı (Zararı)
-1.559.191 44.972.092
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.285.869 13.173.918
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 424.410 236.339
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 147.987 117.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 147.987 117.983
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
73.044 45.953
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 73.044 45.953
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -602.763 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 6.243.191 13.271.517
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-497.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
55.831.827 -73.136.885
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 70.172.498 -57.855.298
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 20.416.926 -11.692.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-11 5.417.400 -2.486.773
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -15.825.284 -243.266
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-12-13 -24.349.713 -859.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.558.505 -14.990.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-50.695
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -5.296.445 -340.939
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-391.015 -1.270.465
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -450.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.600.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 5.600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -391.015 -6.420.465
Verilen Nakit Avans ve Borçlar