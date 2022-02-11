***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486Transferler20 132.606 13.070.129 -13.202.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 1.357.543 -40.010 91.754.930 93.072.463 93.072.463Sermaye Arttırımı20 10.300.000 -5.224.429 5.075.571 5.075.571Dönem Sonu Bakiyeler20.800.000 1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.800.000 1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520Transferler20 1.229.950 90.524.980 -91.754.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -291.576 7.894.968 7.603.392 7.603.392Sermaye Arttırımı20 2.551.260 2.551.260 2.551.260Kar Payları20 -3.750.000 -3.750.000 -3.750.000Dönem Sonu Bakiyeler23.351.260 1.357.543 -395.916 2.435.339 100.885.978 7.894.968 135.529.172 135.529.172Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.546.959 -13.976.213Dönem Karı (Zararı)7.894.968 91.754.930Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.952.834 24.442.843Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 685.270 373.540Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 6.405.225 160.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 373.987 160.806Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 6.083.848Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23 -52.610Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 258.585 98.228Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 258.585 98.228Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 1.357.543Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 -790.398 -110.633Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 11.394.152 23.559.107Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15 -995.748İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler32.995.602 -129.819.991Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 61.127.936 -100.034.638Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 10.638.481 -64.756.264Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-11 -1.672.620 -6.119.188Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -13.672.171 41.858.504Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-12-13 -23.426.024 -768.405İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları58.843.404 -13.622.218Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-13.056Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -5.296.445 -340.939YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-438.321 -1.464.499Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları14 -600.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 5.600.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -438.321 -6.464.499Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.877.246 15.883.827Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 2.551.260 5.075.571Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 10.909.008Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -21.385.916 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -292.590 -100.752Ödenen Temettüler20 -3.750.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.231.392 30.231.392 443.115DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 761.286 318.171DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 30.992.678 761.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 30.992.678 761.286Finansal Yatırımlar6 63.233.216 127.446.936Ticari Alacaklar7 89.562.549 100.201.030İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 2.443.386 2.160.166İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 87.119.163 98.040.864Diğer Alacaklar8 467.557 495.727İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 467.557 495.727Türev Araçlar10 5.024.831 1.939.047Peşin Ödenmiş Giderler11 188.706 129.663Diğer Dönen Varlıklar12 16.552ARA TOPLAM189.486.089 230.973.689TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR189.486.089 230.973.689DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.652.254 1.652.254Diğer Alacaklar8 11.668.758 10.043.563İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 11.668.758 10.043.563Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 1.501.031 710.633Maddi Duran Varlıklar15 7.607.346 7.346.448Binalar15 5.413.334 5.537.778Tesis, Makine ve Cihazlar15 1.079.864 1.029.386Taşıtlar15 51.014 112.232Mobilya ve Demirbaşlar15 72.870 38.861Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar15 923.875 597.001Diğer Maddi Duran Varlıklar15 66.389 31.190TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.429.389 19.752.898TOPLAM VARLIKLAR211.915.478 250.726.587KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 2.730.000 20.780.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 2.730.000 20.780.000Banka Kredileri16 2.730.000 20.780.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 255.490 3.411.932İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları255.490 3.411.932Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 255.490 76.016Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.335.916Ticari Borçlar7 55.065.577 68.737.748İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 360.335 226.107İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 54.705.242 68.511.641Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 187.322 250.399Diğer Borçlar8 219 5.003İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 219 5.003Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 30.000 1.025.748Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 3.539.108 3.646.597Kısa Vadeli Karşılıklar6.459.053 212.477Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 306.043 129.274Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 6.153.010 83.203Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.283.497 895.695ARA TOPLAM69.550.266 98.965.599TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.550.266 98.965.599UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 946.790 652.422İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 946.790 652.422Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 946.790 652.422Uzun Vadeli Karşılıklar18 909.678 400.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 909.678 400.600Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 4.979.572 21.583.446TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.836.040 22.636.468TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.386.306 121.602.067ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar135.529.172 129.124.520Ödenmiş Sermaye20 23.351.260 20.800.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)961.627 1.253.203Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)961.627 1.253.203Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 2.435.339 1.205.389Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 100.885.978 14.110.998Net Dönem Karı veya Zararı7.894.968 91.754.930TOPLAM ÖZKAYNAKLAR135.529.172 129.124.520TOPLAM KAYNAKLAR211.915.478 250.726.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 6.449.855.233 8.848.207.845Satışların Maliyeti21 -6.416.762.628 -8.811.501.527TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.092.605 36.706.318BRÜT KAR (ZARAR)33.092.605 36.706.318Genel Yönetim Giderleri22 -13.703.277 -9.471.282Pazarlama Giderleri22 -3.111.455 -2.643.750Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 69.383 261.241Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -6.083.848ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.263.408 24.852.527Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 995.748 995.748Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 790.398 110.633FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.049.554 25.958.908Finansman Gelirleri25 10.007.744 91.745.637Finansman Giderleri25 -2.768.178 -2.390.508SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.289.120 115.314.037Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.394.152 -23.559.107Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -27.925.132 -5.296.445Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 16.530.980 -18.262.662SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.894.968 91.754.930DÖNEM KARI (ZARARI)7.894.968 91.754.930Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.894.968 91.754.930Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-291.576 1.317.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-364.470 -50.012Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.357.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler72.894 10.002Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri72.894 10.002Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-291.576 1.317.533TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.603.392 93.072.463Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.603.392 93.072.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001037BIST