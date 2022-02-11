***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
11.02.2022 11:43
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -64.330 1.072.783 6.265.298 13.202.735 30.976.486 30.976.486
Transferler
20 132.606 13.070.129 -13.202.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 1.357.543 -40.010 91.754.930 93.072.463 93.072.463
Sermaye Arttırımı
20 10.300.000 -5.224.429 5.075.571 5.075.571
Dönem Sonu Bakiyeler
20.800.000 1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.800.000 1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520
Transferler
20 1.229.950 90.524.980 -91.754.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -291.576 7.894.968 7.603.392 7.603.392
Sermaye Arttırımı
20 2.551.260 2.551.260 2.551.260
Kar Payları
20 -3.750.000 -3.750.000 -3.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23.351.260 1.357.543 -395.916 2.435.339 100.885.978 7.894.968 135.529.172 135.529.172
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.546.959 -13.976.213
Dönem Karı (Zararı)
7.894.968 91.754.930
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.952.834 24.442.843
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 685.270 373.540
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 6.405.225 160.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 373.987 160.806
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 6.083.848
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 -52.610
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 258.585 98.228
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 258.585 98.228
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 1.357.543
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -790.398 -110.633
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 11.394.152 23.559.107
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -995.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.995.602 -129.819.991
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 61.127.936 -100.034.638
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 10.638.481 -64.756.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-11 -1.672.620 -6.119.188
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -13.672.171 41.858.504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-12-13 -23.426.024 -768.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
58.843.404 -13.622.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.056
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -5.296.445 -340.939
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-438.321 -1.464.499
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
14 -600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 5.600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -438.321 -6.464.499
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.877.246 15.883.827
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 2.551.260 5.075.571
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 10.909.008
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -21.385.916 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -292.590 -100.752
Ödenen Temettüler
20 -3.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.231.392 30.231.392 443.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 761.286 318.171
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 30.992.678 761.286
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 30.992.678 761.286
Finansal Yatırımlar
6 63.233.216 127.446.936
Ticari Alacaklar
7 89.562.549 100.201.030
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 2.443.386 2.160.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 87.119.163 98.040.864
Diğer Alacaklar
8 467.557 495.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 467.557 495.727
Türev Araçlar
10 5.024.831 1.939.047
Peşin Ödenmiş Giderler
11 188.706 129.663
Diğer Dönen Varlıklar
12 16.552
ARA TOPLAM
189.486.089 230.973.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
189.486.089 230.973.689
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.652.254 1.652.254
Diğer Alacaklar
8 11.668.758 10.043.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.668.758 10.043.563
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 1.501.031 710.633
Maddi Duran Varlıklar
15 7.607.346 7.346.448
Binalar
15 5.413.334 5.537.778
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 1.079.864 1.029.386
Taşıtlar
15 51.014 112.232
Mobilya ve Demirbaşlar
15 72.870 38.861
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 923.875 597.001
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 66.389 31.190
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.429.389 19.752.898
TOPLAM VARLIKLAR
211.915.478 250.726.587
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 2.730.000 20.780.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 2.730.000 20.780.000
Banka Kredileri
16 2.730.000 20.780.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 255.490 3.411.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
255.490 3.411.932
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 255.490 76.016
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.335.916
Ticari Borçlar
7 55.065.577 68.737.748
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 360.335 226.107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 54.705.242 68.511.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 187.322 250.399
Diğer Borçlar
8 219 5.003
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 219 5.003
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 30.000 1.025.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 3.539.108 3.646.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.459.053 212.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 306.043 129.274
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.153.010 83.203
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.283.497 895.695
ARA TOPLAM
69.550.266 98.965.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.550.266 98.965.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 946.790 652.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 946.790 652.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 946.790 652.422
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 909.678 400.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 909.678 400.600
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 4.979.572 21.583.446
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.836.040 22.636.468
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.386.306 121.602.067
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
135.529.172 129.124.520
Ödenmiş Sermaye
20 23.351.260 20.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
961.627 1.253.203
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
961.627 1.253.203
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 2.435.339 1.205.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 100.885.978 14.110.998
Net Dönem Karı veya Zararı
7.894.968 91.754.930
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
135.529.172 129.124.520
TOPLAM KAYNAKLAR
211.915.478 250.726.587
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 6.449.855.233 8.848.207.845
Satışların Maliyeti
21 -6.416.762.628 -8.811.501.527
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.092.605 36.706.318
BRÜT KAR (ZARAR)
33.092.605 36.706.318
Genel Yönetim Giderleri
22 -13.703.277 -9.471.282
Pazarlama Giderleri
22 -3.111.455 -2.643.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 69.383 261.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -6.083.848
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.263.408 24.852.527
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 995.748 995.748
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 790.398 110.633
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.049.554 25.958.908
Finansman Gelirleri
25 10.007.744 91.745.637
Finansman Giderleri
25 -2.768.178 -2.390.508
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.289.120 115.314.037
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.394.152 -23.559.107
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -27.925.132 -5.296.445
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 16.530.980 -18.262.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.894.968 91.754.930
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.894.968 91.754.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.894.968 91.754.930
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-291.576 1.317.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-364.470 -50.012
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.357.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
72.894 10.002
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
72.894 10.002
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-291.576 1.317.533
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.603.392 93.072.463
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.603.392 93.072.463
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001037
BIST