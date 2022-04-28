***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2022 11:08
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide l Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520
Transferler
20 91.754.930 -91.754.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -126.254 677.041 550.787 550.787
Sermaye Arttırımı
20 2.551.260 2.551.260 2.551.260
Dönem Sonu Bakiyeler
23.351.260 1.357.543 -230.594 1.205.389 105.865.928 677.041 132.226.567 132.226.567
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.351.260 1.357.543 -395.916 2.435.339 100.885.978 7.894.968 139.529.172 139.529.172
Transferler
20 7.894.968 -7.894.968
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -77.999 6.052.046 5.974.047 5.974.047
Sermaye Arttırımı
20 7.648.740 7.648.740 7.648.740
Dönem Sonu Bakiyeler
31.000.000 1.357.543 -473.915 2.435.339 108.780.946 6.052.046 149.151.959 149.151.959
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.514.672 65.616.811
Dönem Karı (Zararı)
6.052.046 677.041
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.138.395 1.217.777
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 171.559 132.902
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
126.411 77.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 126.411 77.742
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 61.257 24.452
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 61.257 24.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -248.261 -174.995
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 2.027.429 1.157.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.779.981 69.018.438
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -11.670.055 77.423.524
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -37.059.450 -6.425.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-11 5.085.630 2.290.378
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.218.556 -4.523.758
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-12-13 23.082.450 254.189
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.589.540 70.913.256
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -27.925.132 -5.296.445
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.281 -227.479
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -43.281 -227.479
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.549.059 -12.931.656
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 7.648.740 2.551.260
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 26.980.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -15.455.395
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -79.681 -27.521
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.008.894 52.457.676
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.008.894 52.457.676
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 30.992.678 761.286
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.983.784 53.218.962
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.983.784 30.992.678
Finansal Yatırımlar
6 75.946.711 63.233.216
Ticari Alacaklar
7 126.621.999 89.562.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 2.744.191 2.443.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 123.877.808 87.119.163
Diğer Alacaklar
8 386.892 467.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 386.892 467.557
Türev Araçlar
10 3.981.391 5.024.831
Peşin Ödenmiş Giderler
11 788.675 188.706
Diğer Dönen Varlıklar
12 16.552 16.552
ARA TOPLAM
223.726.004 189.486.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.726.004 189.486.089
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.652.254 1.652.254
Diğer Alacaklar
8 6.063.824 11.668.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.063.824 11.668.758
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 1.749.292 1.501.031
Maddi Duran Varlıklar
15 7.479.068 7.607.346
Binalar
15 5.382.223 5.413.334
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 1.053.206 1.079.864
Taşıtlar
15 35.710 51.014
Mobilya ve Demirbaşlar
15 66.557 72.870
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 880.033 923.875
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 61.339 66.389
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.944.438 22.429.389
TOPLAM VARLIKLAR
240.670.442 211.915.478
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 29.710.000 2.730.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 29.710.000 2.730.000
Banka Kredileri
16 29.710.000 2.730.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 249.066 255.490
Ticari Borçlar
7 45.847.021 55.065.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 48.460 360.335
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 45.798.561 54.705.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 105.531 187.322
Diğer Borçlar
8 3.471 219
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.471 219
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 30.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 4.229.218 3.539.108
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.498.521 6.459.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 368.760 306.043
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.129.761 6.153.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 158.380 1.283.497
ARA TOPLAM
86.801.208 69.550.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.801.208 69.550.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 934.790 946.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 934.790 946.790
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 934.790 946.790
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.077.371 909.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.077.371 909.678
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.705.114 4.979.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.717.275 6.836.040
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
91.518.483 76.386.306
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.151.959 135.529.172
Ödenmiş Sermaye
20 31.000.000