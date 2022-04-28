***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide l Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520Transferler20 91.754.930 -91.754.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -126.254 677.041 550.787 550.787Sermaye Arttırımı20 2.551.260 2.551.260 2.551.260Dönem Sonu Bakiyeler23.351.260 1.357.543 -230.594 1.205.389 105.865.928 677.041 132.226.567 132.226.567Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.351.260 1.357.543 -395.916 2.435.339 100.885.978 7.894.968 139.529.172 139.529.172Transferler20 7.894.968 -7.894.968Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -77.999 6.052.046 5.974.047 5.974.047Sermaye Arttırımı20 7.648.740 7.648.740 7.648.740Dönem Sonu Bakiyeler31.000.000 1.357.543 -473.915 2.435.339 108.780.946 6.052.046 149.151.959 149.151.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.514.672 65.616.811Dönem Karı (Zararı)6.052.046 677.041Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.138.395 1.217.777Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 171.559 132.902Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler126.411 77.742Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 126.411 77.742Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 61.257 24.452Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 61.257 24.452Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 -248.261 -174.995Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 2.027.429 1.157.676İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.779.981 69.018.438Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -11.670.055 77.423.524Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -37.059.450 -6.425.895Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-11 5.085.630 2.290.378Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.218.556 -4.523.758Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-12-13 23.082.450 254.189Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-21.589.540 70.913.256Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -27.925.132 -5.296.445YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-43.281 -227.479Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -43.281 -227.479FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.549.059 -12.931.656İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 7.648.740 2.551.260Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16 26.980.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -15.455.395Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -79.681 -27.521YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.008.894 52.457.676NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.008.894 52.457.676DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 30.992.678 761.286DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 15.983.784 53.218.962Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 15.983.784 30.992.678Finansal Yatırımlar6 75.946.711 63.233.216Ticari Alacaklar7 126.621.999 89.562.549İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 2.744.191 2.443.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 123.877.808 87.119.163Diğer Alacaklar8 386.892 467.557İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 386.892 467.557Türev Araçlar10 3.981.391 5.024.831Peşin Ödenmiş Giderler11 788.675 188.706Diğer Dönen Varlıklar12 16.552 16.552ARA TOPLAM223.726.004 189.486.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR223.726.004 189.486.089DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.652.254 1.652.254Diğer Alacaklar8 6.063.824 11.668.758İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.063.824 11.668.758Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 1.749.292 1.501.031Maddi Duran Varlıklar15 7.479.068 7.607.346Binalar15 5.382.223 5.413.334Tesis, Makine ve Cihazlar15 1.053.206 1.079.864Taşıtlar15 35.710 51.014Mobilya ve Demirbaşlar15 66.557 72.870Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar15 880.033 923.875Diğer Maddi Duran Varlıklar15 61.339 66.389TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.944.438 22.429.389TOPLAM VARLIKLAR240.670.442 211.915.478KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 29.710.000 2.730.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 29.710.000 2.730.000Banka Kredileri16 29.710.000 2.730.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 249.066 255.490Ticari Borçlar7 45.847.021 55.065.577İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 48.460 360.335İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 45.798.561 54.705.242Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 105.531 187.322Diğer Borçlar8 3.471 219İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.471 219Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 30.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 4.229.218 3.539.108Kısa Vadeli Karşılıklar6.498.521 6.459.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 368.760 306.043Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 6.129.761 6.153.010Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 158.380 1.283.497ARA TOPLAM86.801.208 69.550.266TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.801.208 69.550.266UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 934.790 946.790İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 934.790 946.790Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 934.790 946.790Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.077.371 909.678Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.077.371 909.678Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 2.705.114 4.979.572TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.717.275 6.836.040TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER91.518.483 76.386.306ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar149.151.959 135.529.172Ödenmiş Sermaye20 31.000.000