***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520Transferler20 1.229.950 90.524.980 -91.754.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -204.731 -2.234.017 -2.438.748 -2.438.748Sermaye Arttırımı20 2.551.260 2.551.260 2.551.260Kar Payları-3.750.000 -3.750.000 -3.750.000Dönem Sonu Bakiyeler23.351.260 1.357.543 -309.071 2.435.339 100.885.978 -2.234.017 125.487.032 125.487.032Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.351.260 1.357.543 -395.916 2.435.339 100.885.978 7.894.968 135.529.172 135.529.172Transferler20 5.789.429 2.105.539 -7.894.968Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -195.006 13.864.802 13.669.796 13.669.796Sermaye Arttırımı20 7.648.740 7.648.740 7.648.740Kar Payları-14.500.000 -14.500.000 -14.500.000Dönem Sonu Bakiyeler31.000.000 1.357.543 -590.922 8.224.768 88.491.517 13.864.802 142.347.708 142.347.708Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-97.977.743 82.567.558Dönem Karı (Zararı)13.864.802 -2.234.017Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.603.466 6.085.115Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 367.675 277.831Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler217.862 129.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 232.766 129.306Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 -14.904Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 127.043 48.802Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 127.043 48.802Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 -447.905 -365.525Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 4.338.791 5.994.701İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-88.520.879 84.063.600Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -936.461 78.387.497Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -94.190.673 21.085.729Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-11 645.107 8.738.681Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -13.389.768 -5.295.345Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-12-13 19.350.916 -18.852.962Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-70.052.611 87.914.698Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-50.695Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -27.925.132 -5.296.445YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-454.354 -356.473Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -454.354 -356.473FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.050.377 -18.150.892İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 7.648.740 2.551.260Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16 86.075.000 -16.897.111Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -173.363 -55.041Ödenen Temettüler20 -14.500.000 -3.750.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.381.720 64.060.193NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.381.720 64.060.193DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 30.992.678 761.286DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 11.610.958 64.821.479Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 11.610.958 30.992.678Finansal Yatırımlar6 61.796.876 63.233.216Ticari Alacaklar7 183.753.222 89.562.549İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 0 2.443.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 183.753.222 87.119.163Diğer Alacaklar8 413.673 467.557İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 413.673 467.557Türev Araçlar10 7.397.632 5.024.831Peşin Ödenmiş Giderler11 380.921 188.706Diğer Dönen Varlıklar12 16.552 16.552ARA TOPLAM265.369.834 189.486.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR265.369.834 189.486.089DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.652.254 1.652.254Diğer Alacaklar8 10.885.320 11.668.758İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 10.885.320 11.668.758Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 1.948.936 1.501.031Maddi Duran Varlıklar15 7.694.025 7.607.346Binalar15 5.351.112 5.413.334Tesis, Makine ve Cihazlar15 1.358.593 1.079.864Taşıtlar15 20.405 51.014Mobilya ve Demirbaşlar15 60.244 72.870Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar15 827.589 923.875Diğer Maddi Duran Varlıklar15 76.082 66.389Ertelenmiş Vergi Varlığı1.253.952TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.434.487 22.429.389TOPLAM VARLIKLAR288.804.321 211.915.478KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 88.805.000 2.730.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 88.805.000 2.730.000Banka Kredileri16 88.805.000 2.730.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 249.865 255.490Ticari Borçlar7 41.675.809 55.065.577İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 614.251 360.335İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 41.061.558 54.705.242Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 140.789 187.322Diğer Borçlar8 4.828 219İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.828 219Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 30.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 6.552.985 3.539.108Kısa Vadeli Karşılıklar6.535.970 6.459.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 398.935 306.043Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 6.137.035 6.153.010Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 290.616 1.283.497ARA TOPLAM144.255.862 69.550.266TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER144.255.862 69.550.266UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 906.095 946.790İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 906.095 946.790Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 906.095 946.790Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.294.656 909.678Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.294.656 909.678Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 4.979.572TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.200.751 6.836.040TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER146.456.613 76.386.306ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar142.347.708 135.529.172Ödenmiş Sermaye20 31.000.000 23.351.260Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)766.621 961.627Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)766.621 961.627Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 8.224.768 2.435.339Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 88.491.517 100.885.978Net Dönem Karı veya Zararı13.864.802 7.894.968TOPLAM ÖZKAYNAKLAR142.347.708 135.529.172TOPLAM KAYNAKLAR288.804.321 211.915.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 7.045.427.328 1.921.489.775 3.973.918.777 70.910.630Satışların Maliyeti21 -7.016.976.124 -1.908.397.012 -3.954.775.608 -66.749.442TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.451.204 13.092.763 19.143.169 4.161.188BRÜT KAR (ZARAR)28.451.204 13.092.763 19.143.169 4.161.188Genel Yönetim Giderleri22 -6.493.663 -5.883.787 -3.244.244 -2.889.552Pazarlama Giderleri22 -2.756.693 -1.401.179 -1.500.963 -613.150Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 27.983 62.402 15.495 54.430ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.228.831 5.870.199 14.413.457 712.916Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 995.748 497.874Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 447.905 365.525 199.644 190.530FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.676.736 7.231.472 14.613.101 1.401.320Finansman Gelirleri25 3.356.811 5.766.878 92.540 3.597.763Finansman Giderleri25 -4.829.954 -9.237.666 -4.581.523 -3.073.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.203.593 3.760.684 10.124.118 1.925.967Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.338.791 -5.994.701 -2.311.362 -4.837.025Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -10.507.313 -23.942.486 -6.231.426 -5.506.919Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 6.168.522 17.947.785 3.920.064 669.894SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.864.802 -2.234.017 7.812.756 -2.911.058DÖNEM KARI (ZARARI)13.864.802 -2.234.017 7.812.756 -2.911.058Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.864.802 -2.234.017 7.812.756 -2.911.058Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-195.006 -204.731 -117.007 -78.477Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-260.008 -255.914 -156.009 -98.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler65.002 51.183 39.002 19.619Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri65.002 51.183 39.002 19.619Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-195.006 -204.731 -117.007 -78.477TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.669.796 -2.438.748 7.695.749 -2.989.535Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.669.796 -2.438.748 7.695.749 -2.989.535http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051707BIST