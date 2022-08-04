***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
04.08.2022 10:23
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.357.543 -104.340 1.205.389 14.110.998 91.754.930 129.124.520 129.124.520
Transferler
20 1.229.950 90.524.980 -91.754.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -204.731 -2.234.017 -2.438.748 -2.438.748
Sermaye Arttırımı
20 2.551.260 2.551.260 2.551.260
Kar Payları
-3.750.000 -3.750.000 -3.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23.351.260 1.357.543 -309.071 2.435.339 100.885.978 -2.234.017 125.487.032 125.487.032
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.351.260 1.357.543 -395.916 2.435.339 100.885.978 7.894.968 135.529.172 135.529.172
Transferler
20 5.789.429 2.105.539 -7.894.968
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -195.006 13.864.802 13.669.796 13.669.796
Sermaye Arttırımı
20 7.648.740 7.648.740 7.648.740
Kar Payları
-14.500.000 -14.500.000 -14.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
31.000.000 1.357.543 -590.922 8.224.768 88.491.517 13.864.802 142.347.708 142.347.708
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.977.743 82.567.558
Dönem Karı (Zararı)
13.864.802 -2.234.017
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.603.466 6.085.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 367.675 277.831
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
217.862 129.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 232.766 129.306
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -14.904
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 127.043 48.802
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 127.043 48.802
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -447.905 -365.525
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 4.338.791 5.994.701
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-88.520.879 84.063.600
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -936.461 78.387.497
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -94.190.673 21.085.729
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-11 645.107 8.738.681
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -13.389.768 -5.295.345
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-12-13 19.350.916 -18.852.962
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-70.052.611 87.914.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-50.695
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -27.925.132 -5.296.445
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-454.354 -356.473
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -454.354 -356.473
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.050.377 -18.150.892
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 7.648.740 2.551.260
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 86.075.000 -16.897.111
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -173.363 -55.041
Ödenen Temettüler
20 -14.500.000 -3.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.381.720 64.060.193
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.381.720 64.060.193
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 30.992.678 761.286
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.610.958 64.821.479
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.610.958 30.992.678
Finansal Yatırımlar
6 61.796.876 63.233.216
Ticari Alacaklar
7 183.753.222 89.562.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 0 2.443.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 183.753.222 87.119.163
Diğer Alacaklar
8 413.673 467.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 413.673 467.557
Türev Araçlar
10 7.397.632 5.024.831
Peşin Ödenmiş Giderler
11 380.921 188.706
Diğer Dönen Varlıklar
12 16.552 16.552
ARA TOPLAM
265.369.834 189.486.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
265.369.834 189.486.089
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.652.254 1.652.254
Diğer Alacaklar
8 10.885.320 11.668.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.885.320 11.668.758
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 1.948.936 1.501.031
Maddi Duran Varlıklar
15 7.694.025 7.607.346
Binalar
15 5.351.112 5.413.334
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 1.358.593 1.079.864
Taşıtlar
15 20.405 51.014
Mobilya ve Demirbaşlar
15 60.244 72.870
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 827.589 923.875
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 76.082 66.389
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.253.952
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.434.487 22.429.389
TOPLAM VARLIKLAR
288.804.321 211.915.478
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 88.805.000 2.730.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 88.805.000 2.730.000
Banka Kredileri
16 88.805.000 2.730.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 249.865 255.490
Ticari Borçlar
7 41.675.809 55.065.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 614.251 360.335
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 41.061.558 54.705.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 140.789 187.322
Diğer Borçlar
8 4.828 219
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.828 219
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 30.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 6.552.985 3.539.108
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.535.970 6.459.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 398.935 306.043
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.137.035 6.153.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 290.616 1.283.497
ARA TOPLAM
144.255.862 69.550.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
144.255.862 69.550.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 906.095 946.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 906.095 946.790
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 906.095 946.790
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.294.656 909.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.294.656 909.678
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 4.979.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.200.751 6.836.040
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
146.456.613 76.386.306
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.347.708 135.529.172
Ödenmiş Sermaye
20 31.000.000 23.351.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
766.621 961.627
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
766.621 961.627
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 8.224.768 2.435.339
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 88.491.517 100.885.978
Net Dönem Karı veya Zararı
13.864.802 7.894.968
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.347.708 135.529.172
TOPLAM KAYNAKLAR
288.804.321 211.915.478
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 7.045.427.328 1.921.489.775 3.973.918.777 70.910.630
Satışların Maliyeti
21 -7.016.976.124 -1.908.397.012 -3.954.775.608 -66.749.442
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.451.204 13.092.763 19.143.169 4.161.188
BRÜT KAR (ZARAR)
28.451.204 13.092.763 19.143.169 4.161.188
Genel Yönetim Giderleri
22 -6.493.663 -5.883.787 -3.244.244 -2.889.552
Pazarlama Giderleri
22 -2.756.693 -1.401.179 -1.500.963 -613.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 27.983 62.402 15.495 54.430
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.228.831 5.870.199 14.413.457 712.916
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 995.748 497.874
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 447.905 365.525 199.644 190.530
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.676.736 7.231.472 14.613.101 1.401.320
Finansman Gelirleri
25 3.356.811 5.766.878 92.540 3.597.763
Finansman Giderleri
25 -4.829.954 -9.237.666 -4.581.523 -3.073.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.203.593 3.760.684 10.124.118 1.925.967
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.338.791 -5.994.701 -2.311.362 -4.837.025
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -10.507.313 -23.942.486 -6.231.426 -5.506.919
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 6.168.522 17.947.785 3.920.064 669.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.864.802 -2.234.017 7.812.756 -2.911.058
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.864.802 -2.234.017 7.812.756 -2.911.058
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.864.802 -2.234.017 7.812.756 -2.911.058
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-195.006 -204.731 -117.007 -78.477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-260.008 -255.914 -156.009 -98.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
65.002 51.183 39.002 19.619
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
65.002 51.183 39.002 19.619
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-195.006 -204.731 -117.007 -78.477
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.669.796 -2.438.748 7.695.749 -2.989.535
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.669.796 -2.438.748 7.695.749 -2.989.535
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051707
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