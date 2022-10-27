***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 11:09
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı GelirlBirikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.800.000 1.357.543 -104.340 129.124.520 129.124.520
Transferler
20 1.229.950 90.524.980 -91.754.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -215.878 -1.559.191 -1.775.069 -1.775.069
Sermaye Arttırımı
20 2.551.260 2.551.260 2.551.260
Kar Payları
20 -3.750.000 -3.750.000 -3.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23.351.260 1.357.543 -320.218 2.435.339 100.885.978 -1.559.191 126.150.711 126.150.711
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.351.260 1.357.543 -395.916 2.435.339 100.885.978 7.894.968 135.529.172 -14.500.000 -14.500.000 -14.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
31.000.000 1.357.543 -758.853 8.224.768 88.491.517 26.834.893 155.149.868 155.149.868
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.247.859 55.211.365
Dönem Karı (Zararı)
26.834.893 -1.559.191
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.597.721 6.285.869
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 570.752 424.410
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 21.494 147.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 390.716 147.987
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 -369.222
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
188.600 73.044
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 188.600 73.044
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılm) ile İlgili Düzeltmeler
7 -143.151.162 20.416.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-11 527.714 5.417.400
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 20.326.592 -15.825.284
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-12-13 12.903.129 -24.349.713
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-60.322.727 60.558.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-50.695
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -27.925.132 -5.296.445
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-730.280 -391.015
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -730.280 -391.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.258.696 -22.667.218
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 2.551.260
Borçlanmadan(AZALIŞ)
-18.719.443 32.153.132
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.719.443 32.153.132
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 30.992.678 761.286
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.273.235 32.914.418
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.273.235 30.992.678
Finansal Yatırımlar
6 39.482.544 63.233.216
Ticari Alacaklar
7 232.713.711 89.562.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 899 2.443.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 232.712.812 87.119.163
Diğer Alacaklar
8 354.656 467.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 354.656 467.557
Türev Araçlar
10 15.137.117 5.024.831
Peşin Ödenmiş Giderler
11 360.971 188.706
Diğer Dönen Varlıklar
12 16.552
ARA TOPLAM
300.322.234 189.486.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
300.322.234 189.486.089
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.652.254 1.652.254
Diğer Alacaklar
8 ar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 2.161.638 1.501.031
Maddi Duran Varlıklar
15 7.766.874 15 5.101 51.014
Mobilya ve Demirbaşlar
15 54.002 72.870
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 779.446 923.875
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 241.329 66.389
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.391.884
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.070.882 22.429.389
TOPLAM VARLIKLAR
325.393.116 211.915.478
KAY 16 80.100.000 2.730.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 249.648 255.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 lmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 74.632.100 54.705.242
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 184.850 187.322
Diğer Borçlar
8 6.853 219
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.853 219
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 30.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 5.196.296 3.539.108
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.322.971 6.459.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 476.789 306.043
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.846.182 6.153.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 346.785 1.283.497
ARA TOPLAM
167.799.572 Borçlanmalar
16 881.188 946.790
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 881.188 946.790
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.562.488 909.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.562.488 909.678
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 4.979.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜM 155.149.868 135.529.172
TOPLAM KAYNAKLAR
325.393.116 211.915.478
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
54.030.494 15.411.438 25.579.290 2.318.675
Genel Yönetim Giderleri
22 -10.338.620 -8.363.982 -3.844.957 -2.480.195
Pazarlama Giderleri
22 -4.158.711 -2.069.858 -1.402.018 -668.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 64.680 65.342 36.697 2.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.597.843 5.042.940 20.369.012 -827.259
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 995.748
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 660.607 602.763 212.702 237.238
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.258.450 6.641.451 20.581.714 -590.021
Finansman Gelirleri
25 4.787.907