***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı GelirlBirikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.800.000 1.357.543 -104.340 129.124.520 129.124.520Transferler20 1.229.950 90.524.980 -91.754.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -215.878 -1.559.191 -1.775.069 -1.775.069Sermaye Arttırımı20 2.551.260 2.551.260 2.551.260Kar Payları20 -3.750.000 -3.750.000 -3.750.000Dönem Sonu Bakiyeler23.351.260 1.357.543 -320.218 2.435.339 100.885.978 -1.559.191 126.150.711 126.150.711Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.351.260 1.357.543 -395.916 2.435.339 100.885.978 7.894.968 135.529.172 -14.500.000 -14.500.000 -14.500.000Dönem Sonu Bakiyeler31.000.000 1.357.543 -758.853 8.224.768 88.491.517 26.834.893 155.149.868 155.149.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-88.247.859 55.211.365Dönem Karı (Zararı)26.834.893 -1.559.191Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.597.721 6.285.869Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 570.752 424.410Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 21.494 147.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 390.716 147.987Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23 -369.222Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler188.600 73.044Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 188.600 73.044Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılm) ile İlgili Düzeltmeler7 -143.151.162 20.416.926Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-11 527.714 5.417.400Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 20.326.592 -15.825.284Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-12-13 12.903.129 -24.349.713Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-60.322.727 60.558.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-50.695Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -27.925.132 -5.296.445YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-730.280 -391.015Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -730.280 -391.015FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.258.696 -22.667.218İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 2.551.260Borçlanmadan(AZALIŞ)-18.719.443 32.153.132NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.719.443 32.153.132DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 30.992.678 761.286DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.273.235 32.914.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 12.273.235 30.992.678Finansal Yatırımlar6 39.482.544 63.233.216Ticari Alacaklar7 232.713.711 89.562.549İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 899 2.443.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 232.712.812 87.119.163Diğer Alacaklar8 354.656 467.557İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 354.656 467.557Türev Araçlar10 15.137.117 5.024.831Peşin Ödenmiş Giderler11 360.971 188.706Diğer Dönen Varlıklar12 16.552ARA TOPLAM300.322.234 189.486.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR300.322.234 189.486.089DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.652.254 1.652.254Diğer Alacaklar8 arÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 2.161.638 1.501.031Maddi Duran Varlıklar15 7.766.874 15 5.101 51.014Mobilya ve Demirbaşlar15 54.002 72.870Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar15 779.446 923.875Diğer Maddi Duran Varlıklar15 241.329 66.389Ertelenmiş Vergi Varlığı26 2.391.884Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR25.070.882 22.429.389TOPLAM VARLIKLAR325.393.116 211.915.478KAY 16 80.100.000 2.730.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 249.648 255.490İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 lmayan Taraflara Ticari Borçlar7 74.632.100 54.705.242Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 184.850 187.322Diğer Borçlar8 6.853 219İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 6.853 219Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 30.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 5.196.296 3.539.108Kısa Vadeli Karşılıklar6.322.971 6.459.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 476.789 306.043Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 5.846.182 6.153.010Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 346.785 1.283.497ARA TOPLAM167.799.572 Borçlanmalar16 881.188 946.790Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 881.188 946.790Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.562.488 909.678Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.562.488 909.678Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 4.979.572TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜM 155.149.868 135.529.172TOPLAM KAYNAKLAR325.393.116 211.915.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)54.030.494 15.411.438 25.579.290 2.318.675Genel Yönetim Giderleri22 -10.338.620 -8.363.982 -3.844.957 -2.480.195Pazarlama Giderleri22 -4.158.711 -2.069.858 -1.402.018 -668.679Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 64.680 65.342 36.697 2.940ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.597.843 5.042.940 20.369.012 -827.259Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 995.748Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 660.607 602.763 212.702 237.238FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.258.450 6.641.451 20.581.714 -590.021Finansman Gelirleri25 4.787.907