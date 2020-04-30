***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/02/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi2019-4 DÖNEMDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarBilanço-Gelir Tablosu-Özkaynak Değişim Tablosu -Nakit Akım TablosuDeğişikliğin NedeniSehven Fazla Ayrılan AmortismanDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi576.746AçıklamalarSehven Fazla Ayrılan Amortisman düzeltmesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841495BIST