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***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

30.04.2020 12:07
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***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2019-4 DÖNEM
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bilanço-Gelir Tablosu-Özkaynak Değişim Tablosu -Nakit Akım Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Sehven Fazla Ayrılan Amortisman
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
576.746
Açıklamalar

Sehven Fazla Ayrılan Amortisman düzeltmesidir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841495


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 5,61 27.344.508 % 10,00  
BRISA 9,46 20.524.225 % 10,00  
EGCYH 0,44 100.162 % 10,00  
IZTAR 4,41 2.201.057 % 9,98  
TKURU 13,70 436.578 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6863 8,7299 % 0,53  
Frank 7,1579 7,2011 % 0,70  
Riyal 1,8537 1,8630 % 0,56  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.717 3,84  
Altın Gr. 385 386 2,74  
Cumhuriyet 2.471 2.528 16,10  
Tam 2.536 2.590 16,50  
Yarım 1.235 1.266 8,10  
Çeyrek 620 633 4,10  
Gümüş.Ons 15,30 15,34 0,02  
Gümüş Gr. 3,43 3,45 0,02  
B. Petrol 25,91 25,91 1,69  
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