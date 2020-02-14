***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









blo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2019-4 DÖNEMMali Tablonun Verildiği OtoriteMALİYE BAKANLIĞIMali Tablonun Verilme NedeniKURUM GEÇİCİ VERGİMali Tablonun Verilme Tarihi14/02/2020Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819055BIST