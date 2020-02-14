***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 15:51
blo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2019-4 DÖNEM
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUM GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819055
BIST
16:24120.307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -233,20
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.175
16:246,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0685
En Düşük
6,0344
16:246,5805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,5670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
16:24307,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,94
|Açılış
|: 307,22
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,87
|662.192.406
|% 19,58
|
|AYCES
|12,74
|6.172.972
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,08
|514.150.364
|% 13,24
|
|GEDIK
|12,19
|56.878.697
|% 11,83
|
|ALCTL
|19,84
|59.873.837
|% 11,40
|
|TUKAS
|12,82
|3.697.997
|% -15,99
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,13
|45.397.918
|% -9,36
|
|OZBAL
|2,41
|12.618.313
|% -8,02
|
|SAFKR
|3,10
|1.629.302
|% -7,46
|
|ASELS
|29,06
|1.246.634.606
|% 2,98
|
|THYAO
|14,89
|1.237.574.529
|% -0,67
|
|GSRAY
|2,87
|662.192.406
|% 19,58
|
|ISGYO
|2,20
|591.869.135
|% 6,28
|
|BJKAS
|3,08
|514.150.364
|% 13,24
|
|ISGYO
|2,20
|591.869.135
|% 6,28
|
|GSRAY
|2,87
|662.192.406
|% 19,58
|
|BJKAS
|3,08
|514.150.364
|% 13,24
|
|CEMAS
|1,24
|192.402.123
|% 2,48
|
|KARSN
|1,92
|285.105.444
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8766
|7,9161
|% 0,20
|
|Frank
|6,1523
|6,1893
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6121
|1,6202
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,30
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|1,24
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,60
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,33
|57,33
|0,99
|