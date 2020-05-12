***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.05.2020 14:42
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2019 OCAK-ARALIK
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR VERGİSİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/05/2020
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844454
BIST
14:5599.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.230,42
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.057
En Düşük
97.740
14:556,9980
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0751
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
14:557,5946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0547
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
14:55384,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,02
|Açılış
|: 384,01
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|640.954
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|57.696.567
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|IHGZT
|3,61
|7.656.994
|% -5,00
|
|ECILC
|5,42
|550.991.450
|% 9,94
|
|ASELS
|27,26
|427.978.487
|% 1,49
|
|GARAN
|7,80
|404.445.139
|% 0,52
|
|ISFIN
|3,78
|386.532.306
|% -3,08
|
|MGROS
|33,24
|382.659.802
|% 5,19
|
|IHLGM
|1,19
|227.072.730
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,34
|196.780.390
|% 8,06
|
|KRDMD
|2,38
|294.771.147
|% 1,28
|
|IEYHO
|0,61
|73.477.590
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,68
|75.383.291
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6434
|8,6867
|% -0,62
|
|Frank
|7,1994
|7,2428
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8606
|1,8699
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|6,31
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.515
|-22,60
|
|Tam
|2.545
|2.581
|-23,20
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,40
|
|Çeyrek
|621
|631
|-5,60
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,56
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,59
|30,59
|0,96
|
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