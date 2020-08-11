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***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

11.08.2020 10:30
GÜNCEL HABERLER




Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020-2.DÖNEM
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUM GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/08/2020
Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867863


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BIST En Aktif Hisseler10:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 3,70 254.745 % 12,12  
MEGAP 3,70 254.745 % 12,12  
RTALB 62,70 75.151.455 % 10,00  
HALKS 3,41 45.854 % 10,00  
KENT 1.720,60 313.149 % 10,00  
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10:49 Alış Satış %  
Dolar 7,3008 7,3058 % -0,43  
Euro 8,5785 8,5884 % -0,32  
Sterlin 9,5114 9,5591 % -0,55  
Frank 7,9399 7,9878 % -0,52  
Riyal 1,9396 1,9493 % -0,58  
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10:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.996 1.996 -31,85  
Altın Gr. 469 469 -9,53  
Cumhuriyet 3.215 3.263 -21,00  
Tam 3.196 3.279 -21,17  
Yarım 1.545 1.586 -10,24  
Çeyrek 775 793 -5,12  
Gümüş.Ons 28,11 28,14 -1,01  
Gümüş Gr. 6,60 6,60 -0,28  
B. Petrol 45,22 45,22 0,23  
Seans Raporu 10:49
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