***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2020-4.DÖNEMMali Tablonun Verildiği OtoriteMALİYE BAKANLIĞIMali Tablonun Verilme NedeniKURUM GEÇİCİ VERGİMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910362BIST