***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
29.04.2021 11:57
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020-OCAK-ARALIK
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR VERGİSİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/04/2021
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932225
BIST
13:251.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 16,90
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
13:258,1950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
13:259,9448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0045
|Açılış
|: 9,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
13:25466,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,85
|Açılış
|: 466,35
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler13:23
|KONYA
|956,00
|30.720.174
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|10.832.805
|% 10,00
|
|BRYAT
|367,10
|26.911.765
|% 9,98
|
|SAMAT
|4,35
|22.511.690
|% 9,85
|
|RYSAS
|4,27
|15.268.076
|% 9,77
|
|MMCAS
|6,76
|693.454
|% -9,99
|
|SNKRN
|30,16
|231.894
|% -9,97
|
|FRIGO
|30,20
|39.888.594
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.101.354
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|757.979
|% -9,59
|
|GARAN
|7,24
|650.936.316
|% 1,69
|
|EREGL
|19,18
|404.580.798
|% 1,27
|
|PETKM
|6,57
|317.410.504
|% 0,77
|
|SASA
|36,88
|298.103.629
|% 1,32
|
|AKBNK
|4,91
|260.779.080
|% 1,24
|
|GARAN
|7,24
|650.936.316
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,12
|185.040.540
|% 0,95
|
|AKBNK
|4,91
|260.779.080
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,11
|58.455.391
|% 3,74
|
|PETKM
|6,57
|317.410.504
|% 0,77
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1848
|8,1899
|% 0,01
|
|Euro
|9,9301
|9,9423
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,3618
|11,4187
|% -0,20
|
|Frank
|8,9553
|9,0093
|% -0,17
|
|Riyal
|2,1727
|2,1836
|% -0,21
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-7,16
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.125
|11,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|13,50
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|6,53
|
|Çeyrek
|743
|760
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,65
|67,65
|0,87
|