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***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

29.04.2021 11:57



***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020-OCAK-ARALIK
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR VERGİSİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/04/2021
Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932225


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CMBTN 259,60 10.832.805 % 10,00  
BRYAT 367,10 26.911.765 % 9,98  
SAMAT 4,35 22.511.690 % 9,85  
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Frank 8,9553 9,0093 % -0,17  
Riyal 2,1727 2,1836 % -0,21  
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13:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 -7,16  
Altın Gr. 466 466 -2,96  
Cumhuriyet 3.079 3.125 11,00  
Tam 3.064 3.144 13,50  
Yarım 1.481 1.521 6,53  
Çeyrek 743 760 3,26  
Gümüş.Ons 26,23 26,26 0,04  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 -0,00  
B. Petrol 67,65 67,65 0,87  
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