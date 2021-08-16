***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2021 11:25
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2021-2.DÖNEM
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUM GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2021
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958220
BIST
11:281.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,22
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.461
En Düşük
1.451
11:288,4724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0447
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4603
11:2810,0049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0475
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9654
11:28483,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,65
|Açılış
|: 483,87
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,88
BIST En Aktif Hisseler11:28
|IZFAS
|6,82
|4.376.659
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.565.184
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.938.506
|% 9,95
|
|AGYO
|3,46
|58.987.512
|% 9,49
|
|DAGI
|3,88
|56.513.035
|% -8,71
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|MIPAZ
|4,15
|7.883.877
|% -4,60
|
|EDATA
|14,93
|3.425.664
|% -4,05
|
|THYAO
|12,64
|362.108.747
|% 1,77
|
|GARAN
|9,39
|333.807.796
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,55
|238.172.781
|% 2,41
|
|AKBNK
|5,59
|202.309.058
|% 2,01
|
|KRDMD
|8,34
|182.985.201
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,55
|238.172.781
|% 2,41
|
|ODAS
|1,38
|81.509.247
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,59
|202.309.058
|% 2,01
|
|GARAN
|9,39
|333.807.796
|% 1,29
|
|THYAO
|12,64
|362.108.747
|% 1,77
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4703
|8,4724
|% -0,52
|
|Euro
|10,0003
|10,0049
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,7143
|11,7730
|% -0,52
|
|Frank
|9,2354
|9,2910
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2529
|2,2642
|% -0,51
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-4,40
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,66
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,43
|69,43
|-1,16
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:42BUCIM
Yüzde 4.46 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 974, 900 adet işlem
-
11:41YATAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 14.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 245, 947 adet işlem
-
11:40OZBAL
Yüzde 6.24 oranında artışla 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 091, 742 adet işlem
-
11:39DARDL
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 587, 400 adet işlem
-
11:38XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 3, 991.00 milyon TL de