***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2022 14:28
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2021-4.DÖNEM
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUM GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2022
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001497
BIST
17:182.016
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -34,86
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
17:1813,6011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0981
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6011
En Düşük
13,4772
17:1815,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0546
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,3947
En Düşük
15,3137
17:18812,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,52
|Açılış
|: 812,68
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
813,52
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler17:18
|DERIM
|4,45
|4.828.725
|% 24,30
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.802.811
|% 9,99
|
|AYDEM
|7,19
|130.720.074
|% 9,94
|
|ATSYH
|13,39
|3.301.068
|% 9,93
|
|ORCAY
|27,42
|167.330.958
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|INTEM
|101,00
|35.528.424
|% -9,74
|
|AVOD
|3,68
|23.202.075
|% -8,23
|
|YBTAS
|19.901,00
|40.879
|% -6,79
|
|THYAO
|29,08
|5.590.667.836
|% -1,82
|
|ASELS
|21,96
|2.009.230.344
|% 1,01
|
|YKBNK
|4,11
|1.962.759.420
|% 0,24
|
|KRDMD
|11,71
|1.689.062.081
|% -2,34
|
|EREGL
|28,28
|1.542.214.575
|% -2,75
|
|YKBNK
|4,11
|1.962.759.420
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,29
|584.838.756
|% -1,29
|
|THYAO
|29,08
|5.590.667.836
|% -1,82
|
|KRDMD
|11,71
|1.689.062.081
|% -2,34
|
|ODAS
|1,28
|133.348.727
|% -1,54
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5938
|13,6011
|% 0,73
|
|Euro
|15,3690
|15,3887
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,3178
|18,4096
|% 0,41
|
|Frank
|14,6165
|14,7046
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6068
|3,6249
|% 0,52
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|1,65
|
|Altın Gr.
|813
|813
|4,62
|
|Cumhuriyet
|5.385
|5.466
|33,00
|
|Tam
|5.369
|5.505
|45,10
|
|Yarım
|2.595
|2.663
|21,82
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,91
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,18
|
|B. Petrol
|94,10
|94,10
|-0,34
|