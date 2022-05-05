***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
05.05.2022 10:45
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2021 YILI
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR VERGİSİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
05/05/2022
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026531
BIST
11:182.471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 40,67
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.471
En Düşük
2.460
11:1814,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1194
|Açılış
|: 14,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8533
En Düşük
14,7014
11:1815,7491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0894
|Açılış
|: 15,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7592
En Düşük
15,6227
11:18903,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 12,61
|Açılış
|: 903,19
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler11:13
|IMASM
|18,15
|4.913.804
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.324.759
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.273.835
|% 9,96
|
|GARFA
|15,25
|4.468.122
|% 9,95
|
|LIDER
|21,06
|72.507.155
|% -7,87
|
|TSPOR
|5,27
|89.355.690
|% -6,73
|
|SANFM
|36,02
|12.586.589
|% -6,34
|
|AKGRT
|3,18
|23.067.156
|% -5,64
|
|DITAS
|27,08
|10.514.579
|% -5,64
|
|THYAO
|42,22
|927.301.492
|% 2,33
|
|SISE
|18,34
|636.266.268
|% 1,21
|
|KRDMD
|15,60
|495.547.746
|% 2,90
|
|KOZAL
|177,90
|468.768.685
|% 3,31
|
|TUPRS
|246,10
|463.540.558
|% 5,08
|
|ODAS
|2,62
|347.268.712
|% 6,94
|
|YKBNK
|4,98
|373.033.813
|% 2,26
|
|EKGYO
|2,74
|180.079.199
|% 3,01
|
|AKBNK
|9,00
|330.422.497
|% 0,90
|
|TSKB
|1,83
|63.790.006
|% -1,08
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8469
|14,8537
|% 0,82
|
|Euro
|15,7325
|15,7447
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,5519
|18,6449
|% 0,02
|
|Frank
|15,1141
|15,2052
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9456
|3,9654
|% 0,83
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|9,16
|
|Altın Gr.
|903
|903
|12,61
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,96
|0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,42
|