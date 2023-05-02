***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
02.05.2023 14:00
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/05/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2022 YILI
Mali Tablonun Verildiği Otorite
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR VERGİSİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144426
BIST
15:464.612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -6,21
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:4619,4698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:4621,3584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0096
|Açılış
|: 21,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:461.243,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.243,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:43
|GRTRK
|25,74
|7.234.845
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|6.266.585
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.838.171
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.625.478
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|20.038.809
|% 9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.830.053
|% -9,97
|
|EGSER
|25,28
|86.803.009
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,72
|19.544.244
|% -9,91
|
|OSMEN
|66,35
|16.870.621
|% -9,85
|
|IMASM
|24,80
|156.279.089
|% -9,42
|
|THYAO
|129,00
|2.759.663.616
|% 0,94
|
|EREGL
|33,02
|1.745.560.151
|% -0,36
|
|KOPOL
|48,32
|1.559.533.455
|% -3,36
|
|SISE
|37,36
|1.321.921.127
|% 1,36
|
|EUPWR
|78,95
|1.314.199.489
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,93
|812.746.499
|% -1,33
|
|YKBNK
|9,56
|861.039.231
|% 0,95
|
|KOZAL
|18,47
|1.159.126.506
|% -2,17
|
|ISCTR
|10,97
|657.620.875
|% 1,29
|
|AKBNK
|16,20
|919.296.395
|% 0,93
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4645
|19,4735
|% 0,18
|
|Euro
|21,3626
|21,3836
|% 0,07
|
|Sterlin
|24,2031
|24,3245
|% -0,12
|
|Frank
|21,5940
|21,7241
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1760
|5,2019
|% 0,09
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|3,25
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|4,36
|
|Cumhuriyet
|8.982
|9.118
|-120,00
|
|Tam
|9.109
|9.317
|-36,00
|
|Yarım
|4.420
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|15,48
|15,50
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|-0,15
|