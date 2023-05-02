***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/05/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2022 YILIMali Tablonun Verildiği OtoriteHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIMali Tablonun Verilme NedeniKURUMLAR VERGİSİMali Tablonun Verilme TarihiAçıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144426BIST