***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 08:40
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) pay piyasasında Kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler sebebiyle? 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Sermaye piyasası kurumlarının hukuka aykırı faaliyet veya işlemlerinde uygulanacak tedbirler" başlıklı 96 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca, alınacak ilave bir karara kadar, Piramit Menkul Kıymetler aracılığıyla yapılacak pay alım – satım işlemlerinde "brüt takas" ve "depo şartı" tedbiri getirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928669
BIST
09:551.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,66
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.406
En Düşük
1.404
09:558,0843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0770
|Açılış
|: 66,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 66,9400
|
8,1121
En Düşük
8,0020
09:559,6799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0737
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
09:556,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 6,73
|
|Önceki Kapanış
|: 6,66
|
6,73
En Düşük
6,65
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ETILR
|6,21
|328.993
|% 9,91
|
|NATEN
|41,50
|932.298
|% 4,48
|
|CEOEM
|7,14
|900.026
|% 2,88
|
|DOBUR
|19,00
|521.201
|% 2,70
|
|BASCM
|12,40
|18.240
|% 1,64
|
|RYSAS
|3,58
|9.505
|% -43,44
|
|BJKAS
|9,86
|39.497.523
|% -9,95
|
|PEKGY
|1,84
|1.886.714
|% -8,00
|
|IDEAS
|65,00
|234.780
|% -7,14
|
|ISBTR
|36.701,00
|36.701
|% -7,09
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 0,00
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 0,00
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 0,00
|
|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 0,00
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% 0,00
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,99
|296.682.529
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0775
|8,0843
|% 0,96
|
|Euro
|9,6705
|9,6799
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,0963
|11,1520
|% 0,82
|
|Frank
|8,7535
|8,8063
|% 1,19
|
|Riyal
|2,1538
|2,1646
|% 1,14
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-0,06
|
|Altın Gr.
|459
|459
|5,16
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,07
|
|B. Petrol
|67,13
|67,13
|0,19
|