***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) pay piyasasında Kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler sebebiyle? 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Sermaye piyasası kurumlarının hukuka aykırı faaliyet veya işlemlerinde uygulanacak tedbirler" başlıklı 96 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca, alınacak ilave bir karara kadar, Piramit Menkul Kıymetler aracılığıyla yapılacak pay alım – satım işlemlerinde "brüt takas" ve "depo şartı" tedbiri getirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928669BIST