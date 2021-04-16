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***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.04.2021 17:44



***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

       15.04.2021 Perşembe günü TUREX pay senedinde müşterimiz elektronik olarak işlem sistemimize hatalı emir göndermiştir.  Müşterimiz önemli kısmını aynı gün tavan fiyattan satın aldığı ve o an itibarıyla portföyünde bulunan toplam 117,995 lot TUREX  pay senedini, seans devam ederken hisseye satış gelmesi nedeniyle satmak istemiş ve satış emrinin borsaya ulaşamayacağı endişesi ile 6 tekrar halinde göndermiştir. Müşterimiz, şirketin kullanmış olduğu işlem yazılımının portföyünde olmayan pay senedi satış emrinin borsaya iletilmeyeceği düşüncesi ile davranmış ancak ne yazık ki virmanlı satış limiti olduğunu ve günlük limiti dahilinde verdiği satış emrinin bu limit nedeniyle borsaya intikal edeceğini düşünememiştir. Durum tamamen hatalı yapılmış işlemdir. Müşterimiz hatasını kabul etmekte olup bu kabulü yazılı imzalı beyanı ile de belgelendirilmiştir.
Öte yandan müşterimiz durumu fark ettiği anda fazladan satışa gönderdiği ve satışı gerçekleşen miktarı geri alabilmek için tavan fiyat olan 21.24 den alış emri göndermiş ve işlem eşleşme fiyatı olan 20.05 den gerçekleşmiştir. Gün sonu itibariyla fazladan alış ya da satış tutarı söz konusu değildir.
Yazılımdaki uygulama bizimle aynı yazılımı kullanan tüm şirketlerde benzer şekilde yer almaktadır. Bu olaydan çıkarılan dersle yazılımımızda pay senedi bazında virmanlı satış kriter çalışmasına ek kontrol ve sıkılaştırmalara yazılım firmamızca başlanmış olup bu çalışma tamamlandıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulunun değerlendirilmesine sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928859


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Altın Gr. 462 462 7,35  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 26,00 26,02 0,17  
Gümüş Gr. 6,75 6,76 0,10  
B. Petrol 66,59 66,59 -0,35  
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