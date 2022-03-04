***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2022 15:44
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2022 tarih ve 7/210 sayılı toplantısında ''Aracılık Yüklenim Yoluyla Halka Arza Aracılık Faaliyet İzni'' talebimize ilişkin başvurumuz olumlu karşılanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunca 26.11.2015 tarih ve K-010-(148) sayılı ''Kısmı Yetkili Aracı Kurum'' yetki belgemiz iptal edilerek yerine 25.02.2022 tarih ve G-059 (K-010) sayılı ''Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi'' tarafımıza verilmiştir.
Yetki Belgesi ve Faaliyet İzinleri ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007292
BIST
16:241.996
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -27,55
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
16:2414,2590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1448
|Açılış
|: 14,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:2415,6115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0325
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
16:24890,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 11,05
|Açılış
|: 890,62
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:24
|AVOD
|1,43
|19.778.615
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|265.615.092
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.214.260
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,52
|40.068.358
|% 9,42
|
|DOHOL
|2,88
|767.436.466
|% 8,68
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,03
|59.866.491
|% -6,77
|
|ACSEL
|23,84
|19.565.861
|% -6,58
|
|DOCO
|1.232,00
|24.287.434
|% -5,70
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,38
|3.925.154.277
|% -1,69
|
|EREGL
|34,18
|2.214.682.895
|% -3,28
|
|THYAO
|25,30
|1.560.687.410
|% -2,47
|
|ASELS
|24,20
|1.257.057.970
|% 1,60
|
|KOZAL
|128,70
|1.137.254.475
|% -0,16
|
|ODAS
|1,44
|440.629.994
|% 8,27
|
|KRDMD
|13,38
|3.925.154.277
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,88
|767.436.466
|% 8,68
|
|PETKM
|7,93
|1.046.349.021
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,64
|459.355.316
|% -0,55
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2504
|14,2590
|% 1,03
|
|Euro
|15,5720
|15,6115
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,8407
|18,9352
|% 0,37
|
|Frank
|15,4320
|15,5250
|% 0,85
|
|Riyal
|3,7868
|3,8058
|% 0,98
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|6,93
|
|Altın Gr.
|889
|889
|10,17
|
|Cumhuriyet
|5.892
|5.981
|81,00
|
|Tam
|5.865
|6.014
|75,32
|
|Yarım
|2.835
|2.909
|36,44
|
|Çeyrek
|1.422
|1.454
|18,22
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,14
|
Seans Raporu
16:24
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16:39AKFGY
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 3.03 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 493, 275 adet işlem
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16:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 96 kaybederek (% -1.71 ) 2, 243
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16:37XU100
Endeks 1, 995 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 42 altında . İşlem hacmi 22, 063.00 milyon TL de
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16:35ATAGY
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 827 adet işlem
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16:32XU100
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