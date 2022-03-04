***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2022 tarih ve 7/210 sayılı toplantısında ''Aracılık Yüklenim Yoluyla Halka Arza Aracılık Faaliyet İzni'' talebimize ilişkin başvurumuz olumlu karşılanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulunca 26.11.2015 tarih ve K-010-(148) sayılı ''Kısmı Yetkili Aracı Kurum'' yetki belgemiz iptal edilerek yerine 25.02.2022 tarih ve G-059 (K-010) sayılı ''Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi'' tarafımıza verilmiştir.Yetki Belgesi ve Faaliyet İzinleri ekte sunulmuştur.Bilgilerinize arz edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007292BIST