***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.12.2020 15:01
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.800.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Mehmet Osmanoğlu 11.640.671,24 TRY 55,97
Müfit Nayır 4.717.328,89 TRY 22,68
Nurşen Osmanoğlu 2.402.691,20 TRY 11,55
Diğer 2.039.308,67 TRY 9,80
TOPLAM 20800000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893407
BIST
16:221.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,51
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
16:227,8124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
16:229,5222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0112
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
16:22464,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,49
|Açılış
|: 464,93
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:20
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.101.347
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.604.649
|% 9,95
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|NIBAS
|81,20
|52.779.196
|% -9,78
|
|THYAO
|12,92
|2.326.846.405
|% 2,30
|
|SISE
|7,25
|1.510.294.904
|% -1,09
|
|GARAN
|9,80
|1.422.237.988
|% 1,55
|
|ODAS
|4,10
|1.183.977.200
|% 2,24
|
|ASELS
|18,08
|954.469.354
|% 1,63
|
|ODAS
|4,10
|1.183.977.200
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,13
|760.296.458
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,10
|439.896.870
|% 0,00
|
|SISE
|7,25
|1.510.294.904
|% -1,09
|
|KLGYO
|2,62
|484.412.400
|% 6,07
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8071
|7,8088
|% -0,35
|
|Euro
|9,5174
|9,5219
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,5467
|10,5996
|% 0,39
|
|Frank
|8,7895
|8,8425
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0755
|2,0859
|% -0,34
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-1,69
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|22,00
|
|Tam
|3.070
|3.150
|-10,81
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-5,23
|
|Çeyrek
|744
|762
|-2,61
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,12
|
|B. Petrol
|50,88
|50,88
|0,12
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, GLRYH, AVOD, UZERB, SNKRN, UMPAS, IDGYO
-
16:31
TMSN, KERVN, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
ROYAL, TKNSA, SAMAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 108 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
-
16:31ARDYZ
Yüzde 4.09 oranında artışla 42.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 972, 429 adet işlem