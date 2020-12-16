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***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.12.2020 15:01



***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.800.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Mehmet Osmanoğlu 11.640.671,24 TRY 55,97
Müfit Nayır 4.717.328,89 TRY 22,68
Nurşen Osmanoğlu 2.402.691,20 TRY 11,55
Diğer 2.039.308,67 TRY 9,80
TOPLAM 20800000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893407


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BIST En Aktif Hisseler16:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 9,24 2.341.564 % 10,00  
IDGYO 7,60 11.101.347 % 9,99  
IZTAR 17,94 1.487.405 % 9,99  
UZERB 56,20 2.548.951 % 9,98  
AVOD 8,07 124.604.649 % 9,95  
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16:20 Alış Satış %  
Dolar 7,8071 7,8088 % -0,35  
Euro 9,5174 9,5219 % -0,12  
Sterlin 10,5467 10,5996 % 0,39  
Frank 8,7895 8,8425 % -0,30  
Riyal 2,0755 2,0859 % -0,34  
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16:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 -1,69  
Altın Gr. 466 466 -1,32  
Cumhuriyet 3.090 3.136 22,00  
Tam 3.070 3.150 -10,81  
Yarım 1.484 1.524 -5,23  
Çeyrek 744 762 -2,61  
Gümüş.Ons 24,95 24,98 0,45  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,12  
B. Petrol 50,88 50,88 0,12  
Seans Raporu 16:20
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