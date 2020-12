***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.800.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Mehmet Osmanoğlu 11.640.671,24 TRY 55,97Müfit Nayır 4.717.328,89 TRY 22,68Nurşen Osmanoğlu 2.402.691,20 TRY 11,55Diğer 2.039.308,67 TRY 9,80TOPLAM 20800000 TRY 100