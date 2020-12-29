***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2020 16:50
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Balıkesir İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/ Balıkesir Ali Yılmaz (266) 280 15 00 (266) 245 23 34 20.06.2008
Şişli Şubesi Şube Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Ömer Faruk İlba (212) 395 32 33 (212) 230 81 15 10.07.1996
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895431
BIST
17:491.456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 16,43
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.456
En Düşük
1.436
17:497,3636
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0746
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
17:499,0297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0649
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:49444,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,43
|Açılış
|: 444,41
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,37
BIST En Aktif Hisseler17:49
|ALCAR
|374,00
|263.669.495
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.749.485
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.691.152
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.170.072
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|EMKEL
|5,36
|15.484.293
|% -9,92
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|GUBRF
|76,80
|2.673.667.809
|% 9,09
|
|THYAO
|12,88
|1.449.489.172
|% 2,06
|
|GARAN
|9,96
|1.282.919.774
|% 0,81
|
|KRDMD
|5,65
|1.070.865.999
|% 0,71
|
|KARTN
|104,50
|1.020.481.434
|% 1,06
|
|KARSN
|3,23
|764.929.725
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,53
|353.788.122
|% -2,55
|
|TSKB
|1,80
|354.769.970
|% -1,64
|
|GSDHO
|2,47
|483.064.991
|% 0,82
|
|KRDMD
|5,65
|1.070.865.999
|% 0,71
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3567
|7,3636
|% -1,00
|
|Euro
|9,0190
|9,0297
|% -0,71
|
|Sterlin
|9,9009
|9,9506
|% -0,65
|
|Frank
|8,2855
|8,3354
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9534
|1,9632
|% -1,14
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|4,97
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,52
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
-
17:58AVHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 157, 350 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, BOSSA, CMBTN, ARZUM, YAPRK, KRONT, INTEM, TGSAS, VKING, CLEBI